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FETÖ'nün yeni yapılanmasına 9 tutuklama

YAŞAM HABERLERİ  | 28.11.2018 09:43 | Son Güncelleme

MERSİN'de FETÖ/PDY yapılanmasına yönelik düzenlenen operasyonlarda gözaltına alınan 23 şüpheliden 9'u tutuklandı.

Adnan AÇIKGÖZ/MERSİN, (DHA) - MERSİN'de FETÖ/PDY yapılanmasına yönelik düzenlenen operasyonlarda gözaltına alınan 23 şüpheliden 9'u tutuklandı.
Mersin Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesindeki soruşturmada İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, FETÖ/PDY'nin yeni yapılanmasına yönelik sürdürdüğü soruşturma kapsamında düzenlediği operasyonda 23 kişiyi yakaladı. Şüpheliler sorgularının ardından geniş güvenlik önlemi altında adliyeye sevk edildi. Şüphelilerden 6'sı etkin pişmanlık hükümlerinden faydalanarak, 2'si sağlık sorunları nedeni ile 6'sı ise adli kontrol kararı ile serbest bırakılırken, S.A., M.F.B., Y.A.D., H.Y., M.B., U. E., İ.H., A.G. ve G.T. tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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