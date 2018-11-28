HABER

FETÖ'nün yeni yapılanmasına 9 tutuklama (2)

YAŞAM HABERLERİ  | 28.11.2018 15:54 | Son Güncelleme

HİMMET TOPLAYAN ESNAF İMAMI DA TUTUKLANDI Mersin'de FETÖ/PDY yapılanmasına yönelik düzenlenen operasyonlarda 23 şüpheliden 9'unun tutuklanmasının ardından, zanlıların ifadeleri doğrultusunda yeni yapılanmada 'esnaf imamı' olarak görev yaptığı tespit edilen 28 yaşındaki İ.K.

HİMMET TOPLAYAN ESNAF İMAMI DA TUTUKLANDI Mersin'de FETÖ/PDY yapılanmasına yönelik düzenlenen operasyonlarda 23 şüpheliden 9'unun tutuklanmasının ardından, zanlıların ifadeleri doğrultusunda yeni yapılanmada 'esnaf imamı' olarak görev yaptığı tespit edilen 28 yaşındaki İ.K. de yakalandı. 'ByLock' benzeri kripto yazılım olan 'Eagle' üzerinden itribata geçtiği esnaftan yüklü miktarda himmet topladığı belirlenen İ.K., sorgusunun ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Öte yandan gözaltına alınan 23 şüphelinin de esnaf olduğu bilgisine ulaşıldı.

PARTNERÖdül töreninde şıklık yarışıÖdül töreninde şıklık yarışı
Edremit’te tarihi bina fırtına ve yağış nedeniyle çöktüEdremit’te tarihi bina fırtına ve yağış nedeniyle çöktü
Akaryakıt istasyonu çalışanlarını gasp eden sanığın kayınbiraderi yeniden tutuklandıAkaryakıt istasyonu çalışanlarını gasp eden sanığın kayınbiraderi yeniden tutuklandı
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Gebze'deki viyadük faciasında 3 işçi öldü, 1 işçi yaralı olarak kurtarıldı

Gebze'deki viyadük faciasında 3 işçi öldü, 1 işçi yaralı olarak kurtarıldı

Çarpışma'nın sevişme sahneleri yayından kaldırıldı!

Çarpışma'nın sevişme sahneleri yayından kaldırıldı!

Başkentte bakanlık çalışanlarına operasyon!

Başkentte bakanlık çalışanlarına operasyon!

Ahmet Takan'dan bomba iddia: 3600 ek gösterge Berat Albayrak'a takıldı!

Ahmet Takan'dan bomba iddia: 3600 ek gösterge Berat Albayrak'a takıldı!

Detaylar ortaya çıktı! Şeyma Subaşı'ndan Miami'ye ve özel jete veda

Detaylar ortaya çıktı! Şeyma Subaşı'ndan Miami'ye ve özel jete veda

Erdoğan'la tokalaşmadı!

Erdoğan'la tokalaşmadı!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Aydın'da şoke eden ölüm! Müteahhit bıçakla kendi boğazını kesti

Aydın'da şoke eden ölüm!

Cenazede kan döküldü! İki kardeş birbirine girdi

Cenazede kan döküldü! İki kardeş birbirine girdi

Katil kocadan şoke eden sözler: Hayvanlığım tuttu

Katil kocadan şoke eden sözler: Hayvanlığım tuttu

Kadın öğretmen ehliyetsiz araç kullanırken yakalandı! Cezayı engellemek için ortalığı yıktı

Öğretmen ehliyetsiz yakalandı! Cezayı duyunca çığlığı bastı

Bursa'yı ayağa kaldıran olay! 4 yaşında 'İşe gidiyorum' deyince...

Bursa'yı ayağa kaldıran olay! 'İşe gidiyorum' deyince...

50 köylü komşuyla 'yasak aşk' yaşadığını iddia ettikleri kişinin evini taşladı!

Yasak aşk iddiası köyü karıştırdı! 50 kişi evi basıp...

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.