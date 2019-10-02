HABER

FETÖ’nün yeniden yapılanmasına operasyon: 26 gözaltı kararı

YAŞAM HABERLERİ  | 02.10.2019 10:43 | Son Güncelleme

Konya merkezli 7 ilde, Fetullahçı Terör Örgütü’nün (FETÖ/PDY) 15 Temmuz darbe teşebbüsü sorasında yeniden yapılanmasına yönelik yürütülen soruşturma kapsamında, aralarında kadınların da bulunduğu 5’i avukat 26 şüpheli hakkında gözaltı kararı çıkarıldı.Edinilen bilgiye göre, Konya Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen FETÖ/PDY Silahlı Terör Örgütü üyelerine yönelik soruşturmalar kapsamında, 15 Temmuz darbe girişimi sonrasında yeniden yapılandıkları tespit edilen 26 şüpheli hakkında soruşturma başlatıldı.

Konya merkezli 7 ilde, Fetullahçı Terör Örgütü’nün (FETÖ/PDY) 15 Temmuz darbe teşebbüsü sorasında yeniden yapılanmasına yönelik yürütülen soruşturma kapsamında, aralarında kadınların da bulunduğu 5’i avukat 26 şüpheli hakkında gözaltı kararı çıkarıldı.
Edinilen bilgiye göre, Konya Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen FETÖ/PDY Silahlı Terör Örgütü üyelerine yönelik soruşturmalar kapsamında, 15 Temmuz darbe girişimi sonrasında yeniden yapılandıkları tespit edilen 26 şüpheli hakkında soruşturma başlatıldı. Tespit edilen şahıslara yapılan fiziki takibin ardından çeşitli mesleklerden aralarında kadınların da bulunduğu 5’i avukat 26 kişi hakkında yakalama kararı çıkartıldı. Daha önceden belirlenen adreslere sabah saatlerinde Konya Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından Konya merkezli 7 ilde eş zamanlı baskın yapıldı. Yapılan baskınlarda gözaltına alınan 19 şüpheli, Konya Eğitim ve Araştırma Hastanesinde sağlık kontrolünden geçirildikten sonra ifadeleri alınmak üzere Terörle Mücadele Şube Müdürlüğüne götürüldü.
Öte yandan, adreslerinde bulunamayan şahıslardan karı - koca avukat H.K.Y. ile M.F.Y’nin ise yurt dışına kaçtığı belirtildi.

Sigara denetçileri geliyor! 'Kapalı alan tanımını değiştiriyoruz' Sigara denetçileri geliyor! 'Kapalı alan tanımını değiştiriyoruz'
Turist gibi girdi sahte zinciri 16 bin liraya bozdurup ortadan kaybolduTurist gibi girdi sahte zinciri 16 bin liraya bozdurup ortadan kayboldu
Ağabeyinin cinsel istismarıyla hamile kaldı, şikayetçi olmadıAğabeyinin cinsel istismarıyla hamile kaldı, şikayetçi olmadı
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Sigara denetçileri geliyor!

Sigara denetçileri geliyor!

O Ses Türkiye'de büyük değişiklik! Acun Ilıcalı açıkladı

O Ses Türkiye'de büyük değişiklik! Acun Ilıcalı açıkladı

Şampiyonlar Ligi'nde tarihe geçen kart!

Şampiyonlar Ligi'nde tarihe geçen kart!

Ankara'daki fuhuş operasyonunda dehşete düşüren detaylar

Ankara'daki fuhuş operasyonunda dehşete düşüren detaylar

'Azdedilme' tehlikesiyle karşı karşıya kalan Trump: Bu bir darbe

'Azdedilme' tehlikesiyle karşı karşıya kalan Trump: Bu bir darbe

İmamoğlu'ndan Paris'te dikkat çeken iki ziyaret

İmamoğlu'ndan Paris'te dikkat çeken iki ziyaret

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

Annesinin mezarı başında ölü bulundu

Annesinin mezarı başında ölü bulundu

Telefonu en uygun fiyatlarla yenileme zamanı

Telefonu en uygun fiyatlarla yenileme zamanı

Yine kadın cinayeti! Yakınları sinir krizi geçirdi

Yine kadın cinayeti! Yakınları sinir krizi geçirdi

Ranzadan düşerek ölen asker, 12 yıl sonra şehit sayıldı

Ranzadan düşerek ölen asker, 12 yıl sonra şehit sayıldı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Ankara'daki fuhuş operasyonunda dehşete düşüren detaylar

Ankara'daki fuhuş operasyonunda dehşete düşüren detaylar

Eyüpsultan'da vahşet! Tartıştığı eşinin boğazını falçatayla kesti!

'Eşimi öldürdüm şu adreste bulabilirsiniz'

Bartın'da 'eksik para üstü' bahanesiyle dolandırıcılık

'Pes' dedirten ifade: Alışkanlık boyutuna geldi

Beyoğlu'nda down sendromlu genç balkondan aşağı atladı

Yer: Beyoğlu! Günün en acı haberi

Antalya'da bir kadın, bir erkek tarafından öldüresiye dövüldü

Parkta dehşet anları! Kadın çığlık çığlığa kaldı

İzmir'de gergin gece! Olayı duyan yakınları hastaneyi savaş alanına çevirdi!

Olayı duyan yakınları hastaneyi savaş alanına çevirdi!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.