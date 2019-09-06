FETÖ’nün yurt dışı yöneticisinin yargılanmasına devam edildi

FETÖ’nün yurt dışı yapılanmasına yönelik yürütülen soruşturma kapsamında Moldova tarafından Türkiye’ye teslim edilen ve ardından tutuklanan Sedat Hasan Karacaoğlu’nun yargılanmasına devam edildi. Mütalaasını açıklayan cumhuriyet savcısı sanığın 15 yıldan 22,5 yıla kadar hapisle cezalandırılmasını talep etti.

İstanbul 33. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen duruşmaya tutulu sanık Sedat Hasan Karacaoğlu ve avukatı katıldı. Duruşmada savunma yapan sanık Karacaoğlu, uzun yıllar yurt dışında çalıştığını ve birçok siteye giriş yaptığını fakat bu sitelere girmenin suç olduğunu bilmediğini ifade etti. Sanığın savunmasının ardından söz alan avukatı, müvekkilinin telefonunun usule aykırı bir şekilde incelendiğini belirterek raporu kabul etmediğini söyledi. Avukatı sanık Karacaoğlu’nun tahliyesini talep etti.

Yurt dışında yaklaşık 400 okul

Duruşmada esas hakkındaki mütalaasını açıklayan cumhuriyet savcısı, “FETÖ’nün silahlı terör örgütünün ana yapısını ‘eğitim sektörü’ oluşturmaktadır. Bunlar, özel okullar, yurtlar, dershaneler ve üniversitelerden oluşmaktadır. Öğrenci evleri de örgütün eğitim alanındaki faaliyet yerlerinden bir diğeridir. Örgütün önemli bir ayağını öğrenciler oluşturmaktadır. 1990’lı yıllardan itibaren yurt dışına açılan örgütün aralarında üniversitelerinde olduğu ‘Ser Rehber’ tarafından denetlenen yaklaşık olarak 400 adet okulunun olduğu değerlendirilmektedir” dedi.