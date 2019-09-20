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FETÖ’nün yurt dışından gelen paralarını örgüt üyelerinin ailelerine ulaştıran 3 kişi adliyede

YAŞAM HABERLERİ  | 20.09.2019 09:30 | Son Güncelleme

Samsun’da FETÖ’nün yurt dışından gelen paralarını örgüt üyelerinin ailelerine dağıtılmasının organizasyonunu yaptıkları iddia edilen 3 kişi adliyeye sevk edildi.Edinilen bilgiye göre, Samsun Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) soruşturması kapmasında Samsun Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, yurt dışından banka aracılığıyla gönderilen paraları FETÖ’den Samsun ve çevre ilerinde ihraç olan, açığa alınan ve cezaevinde bulunan örgüt üyelerinin yakınlarına ulaştırmasını organize ettikleri iddia edilen 4 kişiyi 17 Eylül’de Samsun’da gözaltına aldı.

FETÖ’nün yurt dışından gelen paralarını örgüt üyelerinin ailelerine ulaştıran 3 kişi adliyede

Samsun’da FETÖ’nün yurt dışından gelen paralarını örgüt üyelerinin ailelerine dağıtılmasının organizasyonunu yaptıkları iddia edilen 3 kişi adliyeye sevk edildi.
Edinilen bilgiye göre, Samsun Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) soruşturması kapmasında Samsun Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, yurt dışından banka aracılığıyla gönderilen paraları FETÖ’den Samsun ve çevre ilerinde ihraç olan, açığa alınan ve cezaevinde bulunan örgüt üyelerinin yakınlarına ulaştırmasını organize ettikleri iddia edilen 4 kişiyi 17 Eylül’de Samsun’da gözaltına aldı. Gözaltına alınların ev ve arabalarında yapılan aramalarda, 4 bin 400 lira, 900 dolar, 20 euro, 1 dolar, örgüte ait kapatılan Zaman gazetesine ait kupürler ve örgüt lideri Fethullah Gülen’e ait 100’e yakın kitap ele geçirildi.
Gözaltına alınan Yasemin G. ifadesinin alınmasının ardından savcının talimatıyla serbest bırakılırken, KOM Şube Müdürlüğünde 3 gündür sorgulanan Recep R.Ş., Banu A. ve İsa Ö., ise "silahlı terör örgütüne üye olmak ve terör örgütlerine finans sağlamak" suçlarından bu sabah Samsun Adliyesine sevk edildi.

FETÖ’nün yurt dışından gelen paralarını örgüt üyelerinin ailelerine ulaştıran 3 kişi adliyede

FETÖ’nün yurt dışından gelen paralarını örgüt üyelerinin ailelerine ulaştıran 3 kişi adliyede

FETÖ’nün yurt dışından gelen paralarını örgüt üyelerinin ailelerine ulaştıran 3 kişi adliyede

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