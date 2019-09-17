HABER

FETÖ’nün yurt dışından gelen paralarını örgüt üyelerinin ailelerine ulaştıranlara operasyon: 4 gözaltı

YAŞAM HABERLERİ  | 17.09.2019 13:02 | Son Güncelleme

Samsun’da FETÖ’nün yurt dışından gelen paralarını örgüt üyelerinin ailelerine dağıtılmasının organizasyonunu yaptıkları iddia edilen 2’si kadın 4 kişi gözaltına alındı.Edinilen bilgiye göre, Samsun Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) soruşturması kapmasında Samsun Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, yurt dışından banka aracılığıyla gönderilen paraları FETÖ’den Samsun ve çevre ilerinde ihraç olan, açığa alınan ve cezaevinde bulunan örgüt üyelerinin yakınlarına ulaştırmasını organize ettikleri iddia edilen Samsun’da milli eğitimde öğretmen olarak görev yapan Yasemin G.

FETÖ’nün yurt dışından gelen paralarını örgüt üyelerinin ailelerine ulaştıranlara operasyon: 4 gözaltı

Samsun’da FETÖ’nün yurt dışından gelen paralarını örgüt üyelerinin ailelerine dağıtılmasının organizasyonunu yaptıkları iddia edilen 2’si kadın 4 kişi gözaltına alındı.
Edinilen bilgiye göre, Samsun Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) soruşturması kapmasında Samsun Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, yurt dışından banka aracılığıyla gönderilen paraları FETÖ’den Samsun ve çevre ilerinde ihraç olan, açığa alınan ve cezaevinde bulunan örgüt üyelerinin yakınlarına ulaştırmasını organize ettikleri iddia edilen Samsun’da milli eğitimde öğretmen olarak görev yapan Yasemin G. ile Recep R.Ş., Banu A. ve İsa Ö., bu sabah Samsun’da yakalandı. "Silahlı terör örgütüne üye olmak ve terör örgütlerine finans sağlamak" suçundan gözaltına alınan 4 kişinin ev ve arabalarında yapılan aramalarda, 4 bin 400 lira, 900 dolar, 20 euro, 1 dolar, Zaman gazetesine ait kupürler ve örgüt lideri Fetullah Gülen’e ait çok sayıda kitaplar ele geçirildi. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

FETÖ’nün yurt dışından gelen paralarını örgüt üyelerinin ailelerine ulaştıranlara operasyon: 4 gözaltı

FETÖ’nün yurt dışından gelen paralarını örgüt üyelerinin ailelerine ulaştıranlara operasyon: 4 gözaltı

Kripto para piyasasında fark yaratacakKripto para piyasasında fark yaratacak
İHA ve SİHA korkusu ile kafese saklandılar İHA ve SİHA korkusu ile kafese saklandılar 
Önce drift yaptı, kaçarken düşüp polise yakalandıÖnce drift yaptı, kaçarken düşüp polise yakalandı
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Kulp Belediyesi'ne kayyum atandı

Kulp Belediyesi'ne kayyum atandı

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

Ankara’da feci kaza: 3 ölü, 3 yaralı

Ankara’da feci kaza: 3 ölü, 3 yaralı

Aradığınız tüm ürünler akıl almaz indirimlerle Hepsiburada’da!

Aradığınız tüm ürünler akıl almaz indirimlerle Hepsiburada’da!

Niğde'de komşu dehşeti! Anne, oğul ve kardeşe kurşun yağdırdı!

Niğde'de komşu dehşeti! Anne, oğul ve kardeşe kurşun yağdırdı!

Feci kaza! İki üniversite öğrencisi hayatını kaybetti

Feci kaza! İki üniversite öğrencisi hayatını kaybetti

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Köprüde intihar eden adama 'atla' diyen kadınlar hakkında karar

Köprüde intihar eden adama 'atla' diyen kadınlar hakkında karar

Kaldığı çadırda ölü bulunan Afgan çoban cinayete kurban gitmiş

Gerçek günler sonra ortaya çıktı! Afgan çoban...

İzmir'de Bayraklı Şehir Hastanesi inşaatında yangın

İzmir'de hastane inşaatında yangın

Ege Üniversitesi'nde feci ölüm

Ege Üniversitesi'nde feci ölüm

Falezlerdeki kadın polislere zor anlar yaşattı

Polisin zor anları! 'Ne kadar karizmatikler!'

Konya'da turistleri taşıyan otobüs dere yatağına uçtu

Turistlerin kabus dolu dakikaları! Dehşeti yaşadılar

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.