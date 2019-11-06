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FETÖ'nün "yurt ve evler sorumlusu" hakkında "kırmızı bülten" çıkarıldı

GÜNCEL HABERLERİ  | 06.11.2019 13:20 | Son Güncelleme

Terör örgütünün sözde "Gaziantep yurtlar ve evler sorumlusu" firari sanık Gültekin Bibar'ın yakalanması için kırmızı bülten çıkarıldı

GAZİANTEP (AA) - Gaziantep'te Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'nın (FETÖ/PDY) sözde "Gaziantep yurtlar ve evler sorumlusu" firari sanık Gültekin Bibar'ın yakalanması için kırmızı bülten çıkarıldı.

Gaziantep 8. Ağır Ceza Mahkemesince, silahlı terör örgütü yöneticiliği suçundan 15 yıldan 22,5 yıla kadar hapis cezası istenen firari sanık Gültekin Bibar hakkında kırmızı bülten formu düzenlendi.

Tutuklamaya yönelik "yakalama" kararıyla aranan Bibar için çıkarılan kırmızı bülten, Adalet Bakanlığı Uluslararası Hukuk ve Dış İlişkiler Genel Müdürlüğüne gönderildi.

- İddianameden

FETÖ elebaşının yakınında bulunduğu, ondan ders aldığı ve "Molla" grubunda yer aldığı belirtilen Bibar'ın, örgütün sözde "Gaziantep bölge imamı" firari sanık Mehmet Kocatürk'e bağlı, örgütün "Gaziantep yurt ve evler sorumlusu" olduğu aktarıldı.

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Kırmızı Bülten FETÖ firari sanık Gültekin Bibar yurt ve evler sorumlusu

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