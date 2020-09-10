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FETÖ/PDY adına toplanan paraları aklayan 39 şüpheli yakalandı

GÜNCEL HABERLERİ  | 10.09.2020 15:36 | Son Güncelleme

Antalya’da FETÖ/PDY silahlı terör örgütü adına toplanan paraların aklanmasına ilişkin yapılan çalışmalarda 17’si hesap sahibi 22’si Bank Asya çalışanı 39 kişi hakkında işlem yapıldı.Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan çalışmalarda Bank Asya nezdinde hesabı bulunan güvenilir şahısların hesabına yatırıldığı, yatırılan hesaba bloke koyma işlemi uygulandığı, bir süre sonra blokelerinin kaldırılarak hesapta bulunan paraların şahıslar tarafından nakit olarak çekildiği ya da farklı hesaplara havale edildiği tespit edildi.

Antalya’da FETÖ/PDY silahlı terör örgütü adına toplanan paraların aklanmasına ilişkin yapılan çalışmalarda 17’si hesap sahibi 22’si Bank Asya çalışanı 39 kişi hakkında işlem yapıldı.
Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan çalışmalarda Bank Asya nezdinde hesabı bulunan güvenilir şahısların hesabına yatırıldığı, yatırılan hesaba bloke koyma işlemi uygulandığı, bir süre sonra blokelerinin kaldırılarak hesapta bulunan paraların şahıslar tarafından nakit olarak çekildiği ya da farklı hesaplara havale edildiği tespit edildi. 2010-2015 yılları arasında yapılan bloke işlemlerinin toplam miktarının 3 milyon 486 bin 646 TL, 546 bin 350 USD ve 210 bin Euro olduğu belirlendi.
Bahse konu bloke işlemlerini yapan 17’si hesap sahibi, 22’si Bank Asya çalışanı olmak üzere toplam 39 şüpheli hakkında cumhuriyet savcısının talimatına istinaden adli işlem yapıldı.

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