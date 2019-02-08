FETÖ/PDY bahanesiyle dolandırıcılık yapan mübaşire suçüstü

BATMAN, (DHA) - BATMAN Adliyesi'nde görevli mübaşir C.T., adının FETÖ/PDY dosyalarında yer aldığı yalanını söyleyip, silmek için memurdan para alırken, yakalandı. Gözaltına alınan C.T., sorgulanmak üzere İl Jandarma Komutanlığı'na götürüldü.
Batman Adliyesi'nde mübaşir olarak görev yapan C.T., iddiaya göre, kamu kurumlarında çalışan memurlara isimlerinin FETÖ/PDY dosyalarında yer aldığı yalanını söyleyerek, silinmesi için para talep etti. İhbar üzerine harekete geçen İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, C.T.'yi memurdan para aldığı sırada yakaladı. Gözaltına alınan C.T., sorgulanmak üzere Batman Jandarma Komutanlığı'na götürüldü.
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