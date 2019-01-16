15 Temmuz darbe girişiminden önce açılan 75 sanıklı Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) "çatı davası"nın gerekçeli kararında, örgütün nihai amacının devleti tüm kurumlarıyla ele geçirip anayasal düzeni değiştirerek, cemaat zümre egemenliğine dayalı teokratik totaliter rejim kurmak olduğu, güç dengesini ele geçirdiğini düşünen örgütün emniyet, adliye ve medya yapılanmasının, 2006'dan itibaren planlı ve sistemli iş birliğiyle kamu kurumlarında kitlesel tasfiyelere neden olan operasyon ve soruşturmalara başladığı kaydedildi. Davayı karara bağlayan Ankara 4. Ağır Ceza Mahkemesi, gerekçeli kararını tamamladı. Gerekçeli kararda, FETÖ/PDY silahlı terör örgütünün nihai amacının devleti tüm kurumlarıyla ele geçirip anayasal düzeni değiştirmek, sanık Fetullah Gülen'in "kainat imamı" olduğu, cemaat zümre egemenliğine dayalı teokratik totaliter rejim kurmak olduğu belirtildi. Örgütün ideolojisine göre, devleti ve devlet kadrolarını ele geçirmenin "fetih" olarak adlandırıldığı, örgütün amaçlarına ulaşmak için verdiği mücadelenin "cihat" olarak görüldüğü ifade edilen kararda, örgütün nihai amacının Türkiye'deki anayasal düzeni değiştirmek ve yerine örgüt ideolojisine göre bir düzen kurmak olduğunun tüm delillerden anlaşıldığı bildirildi.

Örgütün devleti ele geçirip anayasal düzeni değiştirmek için 35-40 yıl vadeli planlama yaptığı, hedeflerine adım adım ulaşmayı öngördüğü kaydedilen kararda, örgütün sabırla faaliyetlerini büyük gizlilik içinde yürüttüğüne işaret edildi. Örgüt ideolojisi doğrultusunda verilen eğitimle "altın nesil" adı verilen, örgüt elebaşı ve örgüte mutlak itaatle bağlı olan, örgüt liderinin emirlerini sorgulamadan yerine getiren mensuplar yetiştirildiği anlatılan kararda, örgüt militanı haline gelen örgüt mensuplarının devlet kurumlarına yerleşmesi sağlanarak, devletin tüm stratejik kurumlarında kadrolaşmaya gidildiği ve devlet içerisinde paralel devlet yapılanması oluşturulduğu vurgulandı. Gerekçeli kararda, örgütün aynı zamanda sivil toplum kesiminde örgütlendiği; eğitim kurumları, şirketler, holdingler, banka, medya kuruluşları, dernekler, vakıflar kurarak devleti ve toplumu kuşattığı belirtildi. Örgüt ideolojisinde güç dengesinin örgüt lehine döndüğünde devleti ele geçirmek için harekete geçilmesinin öngörüldüğüne yer verilen kararda, "güç dengesini ele geçirdiğini düşünen FETÖ/PDY'nin emniyet, adliye ve medya yapılanmasının, 2006'dan itibaren planlı ve sistemli iş birliğiyle kamu kurumlarında kitlesel tasfiyelere neden olan operasyon ve soruşturmalara başladığı" kaydedildi.

Kararda ayrıca, "Başta TSK olmak üzere emniyet, adliye ve sivil toplumun önemli kesimleri baskı altına alınarak medya tarafından sistemli ve planlı bir şekilde yapılan algı yönetimiyle, yapılan soruşturmalar ve açılan davalar sonucu tüm toplum kesimleri korkutulup baskı altına alınmış, TSK ve emniyette örgüte karşı veya engel olabilecek kadrolar tasfiye edilerek, bu kritik görevlere örgüt mensuplarının gelmesi sağlanmıştır." değerlendirmesinde bulunuldu. - Anayasayı ihlale yönelik suçlar Kararda, FETÖ/PDY örgüt mensuplarınca örgütün amaçlarını gerçekleştirmek için 2006-2013 arasında anayasayı ihlal suçunu oluşturmaya yeterli ve elverişli olduğu "araç suçlar" işlendiği ifade edildi. Ergenekon, Balyoz, Poyrazköy, Askeri Casusluk olarak bilinen soruşturma ve davalarda devletin yargı yetkisini kullanan örgüt mensupları ile emniyet teşkilatındaki örgüt mensuplarının, örgütçe kurgulanan operasyonlarla, yüzlerce kişiyi, asılsız ihbarlar, uydurma iddialar, sahte deliller, usulsüz dinlemeler ve takiplerle gözaltına aldığı, bunların örgüt medyası tarafından profesyonelce yapılan algı operasyonları ile birlikte gerçekleştirildiği kaydedilen kararda, şöyle denildi:

"Bu kapsamda, örgütün emniyet ve yargı yapılanmasındaki mensuplarının devletin silahı ve zor kullanma yetkisini, cebir ve şiddet, tehdit, baskı, sindirme, korkutma yöntemleri kullanarak, hukuka aykırı şekilde yapılan gözaltı ve soruşturma işlemleri sonrası tutuklanıp uzun yıllar cezaevinde kalmak suretiyle soruşturma ve davaya maruz bırakılan kişilerin hürriyetinin kısıtlanması suretiyle örgüt mensuplarının cebir ve şiddet uygulamalarıyla yüzlerce kişi hakkında kişiyi hürriyetinden yoksun kılma suçunun işlendiği anlaşılmıştır." Kararda, FETÖ/PDY mensuplarınca işlenen "anayasayı ihlal" suçu yönünden araç suç niteliğindeki bir diğer suçun ise "yağma ve yağmaya teşebbüs" olduğu ifade edildi. Örgütün hukuka aykırı olarak elde ettiği ses ve görüntü kayıtlarının medyaya servis edileceği şantajı ve tehdidiyle esnaf ve iş adamlarından zorla "himmet" olarak örgüte yardım ve bağış topladıkları anlatılan kararda, örgüte yardımda bulunmayı kabul etmeyenlerin de haklarında adli ve idari soruşturma yapılacağı, tutuklanacağı ve ağır para cezaları uygulanacağı yönünde tehdit edildikleri kaydedildi.

Kararda, "Bir kısım kişiler hakkında, bu tehditlere rağmen örgütün istediği para veya araziyi vermemeleri üzerine, mali yönden idari soruşturma ve cezalar, adli yönden hukuka aykırı soruşturmalar ve davalar açıldığı, örgütün gelir ve himmet toplamak için kişileri tehdit ettiği, bu şekilde örgütün yağma ve yağmaya teşebbüs suçlarını işlediği anlaşılmıştır." denildi. - 17/25 Aralık ve MİT tırlarının durdurulması Gerekçeli kararda, "FETÖ/PDY örgüt mensuplarınca 17/25 Aralık 2013 tarihlerinde gerçekleştirilen hükümeti yıkmaya teşebbüs eylemlerinin, anayasayı ihlal suçu yönünden vahim bir araç suç olarak görülebileceği" belirtilerek, "esasında örgütün bu eylemlerle siyasi ve ekonomik kriz ve kaos ortamı oluşturarak hükümeti iş göremez hale getirip istifaya zorladığı" vurgulandı. "Hükümetin iş göremez hale getirilmesi ve istifasını sağlamaya yönelik eylemlerin aynı zamanda anayasayı ihlal suçunu oluşturduğu" ifade edilen kararda, örgütün "anayasayı ihlal" suçu yönünden işlediği bir başka suçun ise MİT tarafından kullanılan insani yardım tırlarının durdurulması olduğuna vurgu yapıldı.

Hükümet tarafından 17/25 Aralık 2013 tarihlerindeki darbe girişimi püskürtülerek, örgütün emniyet, yargı ve medya yapılanmasına yönelik operasyonlara başlanması üzerine, 1 ve 19 Ocak 2014'te MİT'in kullandığı insani yardım tırlarının örgütçe durdurulması suretiyle devletin Suriye'deki terör örgütlerine yardım ettiği intibasının oluşması istendiği belirtilen kararda, dış güçler vasıtasıyla devletin ve hükümetin zora sokulup kaos ortamı yaratılmasının amaçlandığı bildirildi. Kararda, şunlar kaydedildi: "Yukarıda anlatılan ve örgüt mensupları tarafından örgüt amaçlarının gerçekleştirilmesi için işlenen suçların Anayasayı ihlal suçu yönünden vahim nitelikteki araç suçlar olduğu anlaşılmıştır. Hukuk kılıfı altında hukuka aykırı şekilde örgüt liderinin ve örgüt imamlarının emir ve talimatları ile örgütün yargı, emniyet, jandarma ve medya yapılanmasındaki mensupları tarafından örgütün devleti ele geçirip anayasal düzeni değiştirmek ve örgüt ideolojisini hakim kılmak amacıyla örgüt tarafından yapılan planlama ve strateji doğrultusunda cebir şiddet tehdit korkutma ve baskı altına alma yöntemleri kullanılarak gerçekleştirilen eylemlerin, Anayasayı ihlal suçunu oluşturduğu anlaşılmıştır.