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FETÖ/PDY davasına devam edildi

YAŞAM HABERLERİ  | 23.05.2019 14:23 | Son Güncelleme

Şanlıurfa’da, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması’nın (FETÖ/PDY) sözde "il sorumlusu" olduğu iddia edilen Osman Nuri Karabaş’ın yargılandığı davaya devam edildi.Edinilen bilgiye göre, Şanlıurfa 5.

Şanlıurfa’da, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması’nın (FETÖ/PDY) sözde "il sorumlusu" olduğu iddia edilen Osman Nuri Karabaş’ın yargılandığı davaya devam edildi.
Edinilen bilgiye göre, Şanlıurfa 5. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, "anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs etmek", "silahlı terör örgütüne üye olma, kurma veya yönetme", "silahlı terör örgütü propagandası yapmak" ve "Terörizmin Finansmanının Önlenmesi Hakkındaki Kanun’a muhalefet" suçlarından tutuklu sanık Osman Nuri Karabaş ile avukatı katıldı. Sanık Karabaş, herhangi bir suç işlemediğini belirterek, hakkındaki iddiaları ve tanık ifadelerini kabul etmedi. Mahkeme heyeti, Karabaş’ın tutukluluğunun devamına karar vererek, daha önce tanık olarak dinlenmesi kararlaştırılan ancak gelmeyen bazı tanıkların zorla getirilmesi ve dosyadaki eksikliklerin giderilmesi için duruşmayı erteledi.

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