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FETÖ/PDY firarisi Erkan Karaaslan tutuklandı

GÜNCEL HABERLERİ  | 18.01.2019 23:35 | Son Güncelleme

FETÖ/PDY firarisi Erkan Karaaslan tutuklandı

MERSİN (AA) - Bazı belediyelere danışmanlık yaptığı iddia edilen ve Mersin'deki FETÖ/PDY davası kapsamında aranan Erkan Karaaslan tutuklandı.

7. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen FETÖ/PDY davasında tutuklu yargılanırken adli kontrol şartıyla serbest bırakılan Karaaslan hakkında, Mersin Cumhuriyet Başsavcılığının itirazı sonrası yakalama kararı çıkarıldı.

Uzun süredir aranan ve bazı belediyelere danışmanlık yaptığı iddia edilen Karaaslan, Ankara'da yakalandı.

İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Karaaslan, Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla mahkemeye verdiği ifadenin ardından tutuklandı.

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