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FETÖ/PDY firarisi eski emniyet müdürü İstanbul’da yakalandı

20.11.2020 09:34 | Son Güncelleme:
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Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması soruşturması kapsamında hakkında yakalama kararı bulunan ve uzun süredir aranan firari polis müdürü Hüseyin Yavuz, İstanbul’da yakalandı.Alınan bilgilere göre; 3 Kadım’da Bahçelievler Yenibosna’daki çevreyolu katılımında yol kontrolü yapan Yunus Timleri, durumundan şüphelenilen bir aracı durdurdu.

Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması soruşturması kapsamında hakkında yakalama kararı bulunan ve uzun süredir aranan firari polis müdürü Hüseyin Yavuz, İstanbul’da yakalandı.
Alınan bilgilere göre; 3 Kadım’da Bahçelievler Yenibosna’daki çevreyolu katılımında yol kontrolü yapan Yunus Timleri, durumundan şüphelenilen bir aracı durdurdu. Otomobildeki şüpheli ile ilgili yapılan araştırmada, FETÖ/PDY silahlı terör örgütüne üye olmak suçundan 2016 yılından ihraç edilen ve 4 yıldır aranan üçüncü sınıf emniyet müdürü Hüseyin Yavuz olduğu belirlendi. Yol kontrolünde yakalanan eski polis müdürünün üzerinden Miktad Y. adına düzenlenmiş sahte kimlik çıktı. Afyonkarahisar 2. Ağır Ceza Mahkemesince yakalama kararı bulunan Yavuz, sorgulanmak üzere İstanbul Emniyet Müdürlüğüne götürüldü. İhraç edilmeden önce emniyetin pek çok biriminde görev yapan Hüseyin Yavuz’un, FETÖ’nün kriptolu haberleşme programı ByLock kullandığı da tespit edildi.
İfade işlemlerinin ardından adliyeye sevk olan ve mahkemeye çıkarılan FETÖ üyesi eski polis şefi, “silahlı terör örgütüne üye olma” suçundan tutuklandı.

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