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FETÖ/PDY firarisi vergi müfettişi gardıropta saklanırken yakalandı

GÜNCEL HABERLERİ  | 22.09.2020 11:49 | Son Güncelleme

Kocaeli merkezli 9 ilde FETÖ/PDY’nin mahrem yapılanması ve firari olarak aranan şahısların yakalanmasına yönelik düzenlenen operasyonlarda 14 kişi gözaltına alındı.

Kocaeli merkezli 9 ilde FETÖ/PDY’nin mahrem yapılanması ve firari olarak aranan şahısların yakalanmasına yönelik düzenlenen operasyonlarda 14 kişi gözaltına alındı. Firari olarak aranan eski vergi müfettişi gardıropta saklanırken yakalandı.
Kocaeli Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından FETÖ/PDY’ye yönelik düzenlenen iki ayrı operasyonda 11 şahıs gözaltına alındı. Edinilen bilgiye göre Kocaeli Emniyet Müdürlüğü Ekipleri, FETÖ/PDY silahlı terör örgütünün Jandarma Genel Komutanlığı mahrem yapılanmasının deşifre edilmesine yönelik operasyon düzenledi. Kocaeli merkezli 9 ilde düzenlenen eş zamanlı operasyonlarda 11 şüpheli gözaltına alındı.
TEM ekipleri tarafından FETÖ/PDY terör örgütü üyeliğinden aranan firari şahıslara yönelik düzenlenen bir diğer eş zamanlı operasyonda ise 1’i eski vergi müfettişi olmak üzere toplam 3 şahıs yakalanarak gözaltına alındı. Operasyonda firari olarak aranan eski vergi müfettişinin gardıropta saklanırken yakalandığı öğrenildi. Emniyete götürülen 14 şüphelinin işlemleri sonrasında adliyeye sevk edilmesi bekleniyor.

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