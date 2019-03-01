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FETÖ/PDY operasyonunda 4 kişi tutuklandı

YAŞAM HABERLERİ  | 01.03.2019 18:01 | Son Güncelleme

Gaziantep merkezli 5 ilde yapılan FETÖ/PDY terör örgütlerine yönelik operasyonlarla 6 kişi yakalandı.

Gaziantep merkezli 5 ilde yapılan FETÖ/PDY terör örgütlerine yönelik operasyonlarla 6 kişi yakalandı. Adli makamlara sevk edilen 6 şüpheliden 4’ü tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Gaziantep, Osmaniye, Şırnak, Mersin ve Adana’da Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından FETÖ/PDY Silahlı Terör Örgütüne yönelik yapılan operasyonlarda 4 kişi gözaltına alındı. Adli makamlara sevk edilen 4 şüpheliden 2’si tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Öte yandan FETÖ/PDY terör örgütüne üye olan ve haklarında yakalama emri bulunan 2 şüpheli ise Kahramanmaraş ve Adana’da yakalanarak Gaziantep’e getirildi. Adli makamlara sevk edilen 2 kişi tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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