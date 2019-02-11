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FETÖ/PDY Soruşturması: 57 şüpheli hakkında gözaltı kararı çıkarıldı

GÜNCEL HABERLERİ  | 11.02.2019 10:20 | Son Güncelleme

TERÖR örgütü FETÖ / PDY soruşturması kapsamında örgütün gizli haberleşme programı 'Bylock' programını kullandığı tespit edilen 57 şüpheli hakkında gözaltı kararı çıkartıldı.

Serpil KIRKESER/İSTANBUL, (DHA) TERÖR örgütü FETÖ / PDY soruşturması kapsamında örgütün gizli haberleşme programı 'Bylock' programını kullandığı tespit edilen 57 şüpheli hakkında gözaltı kararı çıkartıldı. 14 ilde yapılan operasyonda 16 şüpheli yakalandı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen FETÖ/PDY soruşturması kapsamında 57 şüpheli hakkında gözaltı kararı çıkarıldı. Şüphelilerin, silahlı terör örgütü üyelerince kullanılan "Bylock" kriptografik haberleşme sisteminin gerçek kullanıcısı oldukları tespit edilirken, 57 şüphelinin yakalanması için bugün İstanbul merkezli Ankara, Adana, Hatay, Gaziantep, Çorum, Bayburt, Bursa, Karabük, Manisa, İzmir, Trabzon Afyonkarahisar, Samsun illeri olmak üzere toplam 14 ilde eş zamanlı olarak operasyon yapıldı. İstanbul'da 12 şüpheli, il dışından 4 şüpheli olmak üzere toplam 16 şüpheli yakalandı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı talimatıyla İstanbul Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'nün diğer şüphelileri yakalama çalışmaları ise sürüyor.

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