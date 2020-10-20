FETÖ/PDY soruşturmasında 31 şüpheli hakkında gözaltı kararı

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca FETÖ/PDY’nin TSK yapılanmasına yönelik yürütülen soruşturma kapsamında 31 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. Hakkında gözaltı kararı verilen şüphelilerden 20’si eş zamanlı düzenlenen operasyonlarla yakalandı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca FETÖ/PDY sözde Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) yapılanmasına yönelik yürütülen soruşturma kapsamında örgütsel olarak ‘öğretmen’ olarak tabir edilen ve büfe, market vb. kamuya açık yerlerde ankesörlü/sabit hatları kullanarak örgütsel iletişim modeli ile irtibat sağladığı tespit edilen Jandarma Genel Komutanlığı personelleri ile kapatılan askeri okul öğrencilerinin aralarında bulunduğu 31 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. Soruşturma kapsamında 16 ilde, Kara Kuvvetleri Komutanlığı mensubu 1 albay ve Deniz Kuvvetleri Komutanlığı mensubu 1 üsteğmen’in de aralarında bulunduğu görevde 3, geçici görevden uzaklaştırma 2, ihraç edilen 1, istifa eden 1, emekli olan 1 ve kapatılan askeri okul öğrencisi 23 şüpheliye yönelik operasyon düzenlendi. Operasyonda İstanbul’da 9, diğer illerde ise 11 şüpheli gözaltına alındı.

Öte yandan İstanbul İl Jandarma Komutanlığı TEM Şube Müdürlüğünce diğer şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışmalara sürdürülüyor.

