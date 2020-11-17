HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. FETÖ/PDY soruşturmasında 54 şüpheli hakkında gözaltı kararı

FETÖ/PDY soruşturmasında 54 şüpheli hakkında gözaltı kararı

17.11.2020 10:49 | Son Güncelleme:
TAKİP ET Google News'i Takip Et

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca FETÖ’nün sözde TSK yapılanmasına yönelik yürütülen soruşturma kapsamında 54 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca FETÖ’nün sözde TSK yapılanmasına yönelik yürütülen soruşturma kapsamında 54 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. Soruşturma kapsamında 19 ilde eş zamanlı yapılan operasyonlarda 23 şüpheli yakalandı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosunca FETÖ/PDY silahlı terör örgütünün sözde TSK yapılanması hakkında yürütülen soruşturma kapsamında, örgütsel olarak ‘öğretmen’ diye tabir edilen ve büfe, market vb. kamuya açık yerlerde ankesörlü/sabit hatları kullanarak örgütsel iletişim modeli ile irtibat sağladığı tespit edilen Jandarma Genel Komutanlığı, Kara Kuvvetleri Komutanlığı, Hava Kuvvetleri Komutanlığı ile Deniz Kuvvetleri Komutanlığı personelleri ve kapatılan askeri okul öğrencilerinin de aralarında yer aldığı 54 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. Soruşturma kapsamında, 19 ilde, 1 görevde personel, 1 personel geçici görevden uzaklaştırma, 5 personel ihraç, 3 personel emekli, 42 kapatılan askeri okul öğrencisi ve 2 sivil şahıslara yönelik İstanbul İl Jandarma Komutanlığı TEM Şube Müdürlüğünce eş zamanlı operasyon düzenlendi.
Operasyonlarda İstanbul’da 18, il dışında ise 5 şüpheli yakalandı. Bir şüphelinin korona virüs olması nedeniyle gözaltına alınamadığı operasyonlarda, 10 şüphelinin yurt dışında olduğu tespit edildi.
Öte yandan 21 şüphelinin yakalanmasına yönelik çalışmalar sürüyor.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNER Ünlü şarkıcı çaldı, fenomenler oynadı! Korona dinlemediler Ünlü şarkıcı çaldı, fenomenler oynadı! Korona dinlemediler
Kamyonet sürücüsüne solmuş Türk bayrağı cezasıKamyonet sürücüsüne solmuş Türk bayrağı cezası
HES kodu nasıl alınır? HES kodu nasıl alınır?

En Çok Okunan Haberler

Uzmandan 19 Kasım sonrası altın tahmini!

Uzmandan 19 Kasım sonrası altın tahmini!

DSÖ'den koronavirüs aşısı açıklaması!

DSÖ'den koronavirüs aşısı açıklaması!

Bilim Kurulu sonrası Bakan Koca'dan açıklama

Bilim Kurulu sonrası Bakan Koca'dan açıklama

BM'den Kapalı Maraş açıklaması: Endişeyle izliyoruz

BM'den Kapalı Maraş açıklaması: Endişeyle izliyoruz

EDHO'ya flaş transfer! Ünlü türkücü kadroya katıldı

EDHO'ya flaş transfer! Ünlü türkücü kadroya katıldı

Youtube'da Kur'an-ı Kerim'i yırttı ve... Harekete geçildi

Youtube'da Kur'an-ı Kerim'i yırttı ve... Harekete geçildi

İlginizi Çekebilir

Her eve lazım şifa dolu bitki ağız kokusuna son verir, libidoyu artırır

Her eve lazım şifa dolu bitki ağız kokusuna son verir, libidoyu artırır

15 Kasım Türkiye koronavirüs tablosu! Bakan Koca paylaştı

15 Kasım Türkiye koronavirüs tablosu! Bakan Koca paylaştı

Gebelik testi cinsel ilişkiye girdikten ne kadar sonra yapılmalı?

Gebelik testi cinsel ilişkiye girdikten ne kadar sonra yapılmalı?

Uğur Şahin normale dönüş için tarih verdi

Uğur Şahin normale dönüş için tarih verdi

MasterChef'in çekimleri öncesi yumruk yumruğa kavga

MasterChef'in çekimleri öncesi yumruk yumruğa kavga

Kritik uyarı geldi! Bunu yapmak pandemiyi uzatır

Kritik uyarı geldi! Bunu yapmak pandemiyi uzatır

Diğer Haberler

Yer: İstanbul! Sipariş getirdiği apartmanın merdivenlerine tuvaletini yaptı

Görüntüler tepki topladı! Pantolonunu sıyırıp...

Görüntüler çok konuşulmuştu! 'Korona hastalarının yoğunluğu' iddialarıyla ilgili açıklama

Çok konuşulan 'korona yoğunluğu' görüntüleriyle ilgili açıklama

Sultangazi'de kahreden olay! Tramvay beklerken kalp krizi geçirdi

Sultangazi'de kahreden olay!

Düzce Valisi Cevdet Atay koronavirüse yakalandı

Vali koronaya yakalandı

Kamyonet sürücüsüne solmuş Türk bayrağı cezası

Kamyonet sürücüsüne solmuş Türk bayrağı cezası

Akhisar'da korkunç olay! Kocasını silahla vurup 7. kattan atladı

Kocasını silahla vurup 7. kattan atladı

Geri Dön
Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.