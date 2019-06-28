FETÖ/PDY şüphelileri adliyeye çıkarıldı

Dinçer AKBİR- Alişan KOYUNCU/İZMİT (Kocaeli), (DHA)- KOCAELİ merkezli 10 ilde, polisin FETÖ/PDY'ye yönelik düzenlediği operasyonda gözaltına alınan 15 şüpheliden emniyetteki işlemleri tamamlanan 9'u, adliyeye sevk edildi.

FETÖ/PDY'nin TSK'daki yapılanmasına yönelik sürdürülen operasyonlar kapsamında Kocaeli Cumhuriyet Başsavcılığı talimatıyla Kocaeli İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından 26 Haziran tarihinde eş zamanlı operasyon gerçekleştirildi. Kocaeli merkezli İstanbul, Ankara, İzmir, Kırklareli, Konya, Balıkesir, Hatay, Sakarya ve Elazığ olmak üzere 10 ilde eş zamanlı düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 15 şüpheli Kocaeli İl Emniyet Müdürlüğü 'ne getirildi. İfadeleri tamamlanan 15 şüpheliden 9'u, bugün sabah saatlerinde Kocaeli Adliyesi'ne sevk edildi.

FOTOĞRAFLI



