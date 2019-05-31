FETÖ/PDY TSK yapılanmasına yönelik yürütülen soruşturma kapsamında İstanbul merkezli 23 ilde, 74 şüpheliye yönelik düzenlenen operasyonda yakalanan 46 şüpheliden 21’i tutuklandı.

FET\u00d6\/PDY TSK yap\u0131lanmas\u0131na y\u00f6nelik y\u00fcr\u00fct\u00fclen soru\u015fturma kapsam\u0131nda \u0130stanbul merkezli 23 ilde, 74 \u015f\u00fcpheliye y\u00f6nelik d\u00fczenlenen operasyonda yakalanan 46 \u015f\u00fcpheliden 21\u2019i tutukland\u0131. Kad\u0131na \u015fiddet bitmiyor! \u00d6nce ara\u00e7la \u00e7arpt\u0131 sonra vurduErci\u015f'te kaza: 1'i \u00e7ocuk, 3 ki\u015fi \u00f6ld\u00fc, 4 yaral\u0131Ahmet Kurtulu\u015f'a, 5 ya\u015f\u0131ndaki \u00e7ocu\u011funun \u00f6n\u00fcnde 2 kur\u015fun (2)
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