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  4. FETÖ/PDY üyeliğinden 6 yıl,3 ay kesinleşmiş cezası bulunan şahıs yakalandı

FETÖ/PDY üyeliğinden 6 yıl,3 ay kesinleşmiş cezası bulunan şahıs yakalandı

GÜNCEL HABERLERİ  | 10.09.2020 16:39 | Son Güncelleme

Antalya’da FETÖ/PDY Silahlı Terör Örgütüne üye olmak suçundan kesinleşmiş hapis cezası ile aranan şahıs yakalandı.Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, FETÖ/PDY Silahlı Terör Örgütünün bütünüyle deşifre edilip faaliyetlerinin sonlandırılması, örgüt mensuplarının yakalanarak haklarındaki gerekli yasal işlemlerin yapılabilmesi adına Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından yapılan çalışma neticesinde,Antalya Ağır Ceza İlamat Masasının kararı ile hakkında 6 yıl, 3 ay kesinleşmiş hapis cezası ile aranan, örgütün kriptolu haberleşme programı BYLOCK kullanıcısı Y.B., bugün Manavgat ilçesinde bulunan bir adreste düzenlenen operasyon sonucundan yakalandı.Y.

Antalya’da FETÖ/PDY Silahlı Terör Örgütüne üye olmak suçundan kesinleşmiş hapis cezası ile aranan şahıs yakalandı.
Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, FETÖ/PDY Silahlı Terör Örgütünün bütünüyle deşifre edilip faaliyetlerinin sonlandırılması, örgüt mensuplarının yakalanarak haklarındaki gerekli yasal işlemlerin yapılabilmesi adına Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından yapılan çalışma neticesinde,
Antalya Ağır Ceza İlamat Masasının kararı ile hakkında 6 yıl, 3 ay kesinleşmiş hapis cezası ile aranan, örgütün kriptolu haberleşme programı BYLOCK kullanıcısı Y.B., bugün Manavgat ilçesinde bulunan bir adreste düzenlenen operasyon sonucundan yakalandı.
Y. B., Cumhuriyet Savcılığınca hakkında yapılan işlemlerin ardından cezaevine teslim edildi.

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