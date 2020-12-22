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FETÖ/PDY’den 3 tutuklama

22.12.2020 16:07 | Son Güncelleme:
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FETÖ/PDY’den 3 tutuklama

Malatya’da, FETÖ/PDY terör örgütüne üye olmak suçundan aranan 5 şahıs yakalandı.

Malatya’da, FETÖ/PDY terör örgütüne üye olmak suçundan aranan 5 şahıs yakalandı. Gözaltına alınan şahıslardan 3’ü tutuklanırken, 2’si adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Edinilen bilgiye göre, Malatya Emniyet Müdürlüğü KOM Şube Müdürlüğü görevlilerince FETÖ/PDY terör örgütüne yönelik düzenlenen operasyonda, örgüte üye olmak suçundan aranan 5 şahıs yakalandı. İşlemlerinin ardından adli makamlara sevk edilen 5 kişiden 3’ü çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderilirken, 2’si adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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