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FETÖ/PDY'den aranan araştırma görevlisi teslim oldu

YAŞAM HABERLERİ  | 11.12.2018 14:20 | Son Güncelleme

KOCAELİ Üniversitesi Teknoloji Fakültesi araştırma görevlisi V.A., FETÖ/PDY'ye üye olmak suçlamasıyla hakkında arama kararı çıkarılması üzerine polise teslim oldu.

FETÖ/PDY'den aranan araştırma görevlisi teslim oldu

Alişan KOYUNCU/İZMİT (Kocaeli), (DHA)- KOCAELİ Üniversitesi Teknoloji Fakültesi araştırma görevlisi V.A., FETÖ/PDY'ye üye olmak suçlamasıyla hakkında arama kararı çıkarılması üzerine polise teslim oldu.
İstanbul 1. Sulh Ceza Mahkemesi tarafından FETÖ/PDY'ye üye olmak suçundan hakkında arama kararı çıkarılan V.A., dün saat 16.00 sıralarında İzmit İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Araştırma Büro Amirliği'ne gelerek teslim oldu. Kocaeli Üniversitesi Teknoloji Fakültesi'nde araştırma görevlisi olarak görev yaptığı belirtilen V.A., bugün sabah saatlerinde mahkemeye çıkarılmak üzere İstanbul Çağlayan Adliyesi'ne sevk edildi.

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