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FETÖ/PDY’den aranan bir şahıs gözaltına alındı

GÜNCEL HABERLERİ  | 27.11.2019 16:17 | Son Güncelleme

Kastamonu’da Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, FETÖ/PDY Silahlı Terör Örgütüne üye olma suçundan aranan bir şahsı gözaltına aldı.Edinilen bilgiye göre, Kastamonu Emniyet Müdürlüğüne bağlı Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, FETÖ/PDY Silahlı Terör Örgütüne üye olma suçundan adli makamlarca aranan şahısların yakalanmasına yönelik operasyon düzenledi.

Kastamonu’da Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, FETÖ/PDY Silahlı Terör Örgütüne üye olma suçundan aranan bir şahsı gözaltına aldı.
Edinilen bilgiye göre, Kastamonu Emniyet Müdürlüğüne bağlı Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, FETÖ/PDY Silahlı Terör Örgütüne üye olma suçundan adli makamlarca aranan şahısların yakalanmasına yönelik operasyon düzenledi. TEM ve İstihbarat Şube Müdürlüklerince yapılan koordineli çalışmalar neticesinde FETÖ/PDY Silahlı Terör Örgütüne üye olma suçundan aranan Kastamonu nüfusuna kayıtlı S.Y. isimli şahıs yakalanarak gözaltına alındı. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

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