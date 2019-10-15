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FETÖ/PDY'den ihraç edilen firari hakim yakalandı

GÜNCEL HABERLERİ  | 15.10.2019 17:50 | Son Güncelleme

FETÖ/PDY'den ihraç edilen firari hakim yakalandı

Tokat'ın Reşadiye ilçesinde Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) üye olmaktan aranan firari hakim yakalandı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, FETÖ/PDY üyesi olduğu için hakimlikten ihraç edilen ve terör örgütüne üye olmaktan aranan İ.D'nin (45) Reşadiye ilçesine bağlı Çakmak köyüne geleceği bilgisini aldı.

Ekipler, firari hakimi titiz çalışma ve sıkı takip sonucu yakaladı.

Adliyeye sevk edilen şüpheli, çıkarıldığı nöbetçi mahkemece tutuklandı.

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Anahtar Kelimeler:
FETÖ/PDY Jandarma Tokat

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