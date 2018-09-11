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FETÖ/PDY'nin askeri mahrem yapılanmasına operasyon

GÜNCEL HABERLERİ  | 11.09.2018 09:32 | Son Güncelleme

Kayseri merkezli 9 ilde, 27'si muvazzaf 33 şüphelinin yakalanması için eş zamanlı operasyon başlatıldı

KAYSERİ (AA) - Kayseri merkezli 9 ilde, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'nın (FETÖ/PDY) askeri mahrem yapılanmasına yönelik soruşturma kapsamında, 27'si muvazzaf 33 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.

Kayseri Cumhuriyet Başsavcılığının yürüttüğü soruşturma kapsamında, İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, FETÖ/PDY'nin askeri mahrem yapılanmasının deşifresine yönelik Kayseri merkezli 9 ilde eş zamanlı operasyon başlattı.

Operasyonda, örgütün mahrem imamlarıyla sabit hatlardan ardışık şekilde aranarak faaliyet yürüttükleri iddia edilen 27'si muvazzaf 33 kişi hakkında gözaltı kararı çıkarıldı.

Zanlıların, yakalanması için çalışmalar sürüyor.

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Anahtar Kelimeler:
FETÖ/PDY Kayseri operasyon

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