FETÖ/PDY'nin askeri mahrem yapılanmasına operasyon

KAYSERİ (AA) - Kayseri merkezli 9 ilde, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'nın (FETÖ/PDY) askeri mahrem yapılanmasına yönelik soruşturma kapsamında gözaltına alınan 19 şüpheliden emniyetteki işlemleri biten 7'si daha adliyeye sevk edildi.

Kayseri Cumhuriyet Başsavcılığının yürüttüğü soruşturma kapsamında, İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince FETÖ/PDY'nin askeri mahrem yapılanmasının deşifresine yönelik Kayseri merkezli Ankara, Diyarbakır, İstanbul, İzmir, Malatya, Eskişehir, Kars ve Kütahya'da düzenlenen eş zamanlı operasyonda gözaltına alınan 19 zanlıdan 7'sinin daha emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Kayseri Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde sağlık kontrolünden geçirilen zanlılar adliyeye sevk edildi.

Kayseri merkezli 9 ilde,11 Eylül'de düzenlenen operasyonda örgütün mahrem imamlarıyla sabit hatlardan ardışık şekilde aranarak faaliyet yürüttükleri iddia edilen 27'si muvazzaf 33 şüpheli hakkında yakalama kararı verilmiş ve 19 zanlı gözaltına alınmış, dün adliyeye sevk edilen 12 kişiden 4'ü tutuklanmış, 8'i adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı.

Diğer zanlıların yakalanması için çalışmalar sürüyor.

