FETÖ/PDY'nin emniyetteki 'renklendirme' yöntemi iddianamede

CEMAAT, TARİKAT VE PARTİLERE GÖRE 'RENKLENDİRME'

İddianameye yer alan rapora göre; aynı dijital veri içerisinde ele geçirilen 'RENKLENDİRME' isimli excel verisinde 'RENKLENME' isimli word belgesinin bulunduğu, bu veriler içerisinde renklendirme ile ilgili kriterlere yer verildiği, renk kavramının içeriğinin belirlendiği, ayrıca renklendirme ile ilgili olarak, 'Ülkemizde değişen koşullara göre her zeminde ve her ortamda hizmet sahalarının oluşturulması önem arz etmektedir. Bundan dolayı lise öğrencilerinin farklı oluşumların içinde, dava şuurundan taviz vermeden hizmet etmesi amaçlanmaktadır. Renklendirme dediğimiz bu çalışma da, çalışmanın ruhuna uygun öğrenci ve öğretmen arkadaşlarla, İlim Yayma Cemiyeti, Milli Görüş, Nakşi, MHP, BBP, CHP, AKP ve SP gibi olguların içinde renklenerek hizmet edilmesi amaçlanmaktadır' şeklinde renklendirmenin amacının anlatıldığı belirtildi. Raporda, ele geçirilen dijital verilerin incelenmesinde Tarikatlar (Nakşi- Kadri - Halveti - V.S.), Cemaatler (Nur Cemaatleri - Erenköy - Çarşamba - İslamoğlu Cemaati - V.S.), 'AKP - Partiler', 'Ehli Dünya - Renksizlik - V.S. - Anadolu İnsanı' ibarelerinin renklendirme çalışmaları olduğu anlatıldı.