HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. FETÖ/PDY’nin ’Selamı Tevhid’ soruşturmasında kumpas kurduğu gerekçesiyle görülen dava karara bağlandı. Mahkeme, Ali Fuat Yılmazer’in aralarında bulunduğu 20’si ağırlaştırılmış 29 kişiye müebbet hapis cezasına çarptırdı.

FETÖ/PDY’nin ’Selamı Tevhid’ soruşturmasında kumpas kurduğu gerekçesiyle görülen dava karara bağlandı. Mahkeme, Ali Fuat Yılmazer’in aralarında bulunduğu 20’si ağırlaştırılmış 29 kişiye müebbet hapis cezasına çarptırdı.

16.12.2020 13:04 | Son Güncelleme:
TAKİP ET Google News'i Takip Et

FETÖ/PDY’nin ’Selamı Tevhid’ soruşturmasında kumpas kurduğu gerekçesiyle görülen dava karara bağlandı.

FETÖ/PDY’nin ’Selamı Tevhid’ soruşturmasında kumpas kurduğu gerekçesiyle görülen dava karara bağlandı. Mahkeme, Ali Fuat Yılmazer’in aralarında bulunduğu 20’si ağırlaştırılmış 29 kişiye müebbet hapis cezasına çarptırdı.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNER 60 kişilik cinsel ilişki partisi! Misafirleri parayla yoldan çıkarmışlar 60 kişilik cinsel ilişki partisi! Misafirleri parayla yoldan çıkarmışlar
Yılbaşı öncesi sahte içki uyarısı: Ağır sonuçları olurYılbaşı öncesi sahte içki uyarısı: Ağır sonuçları olur
Zorunlu deprem sigortası başvuru detayları!Zorunlu deprem sigortası başvuru detayları!

En Çok Okunan Haberler

Çok çarpıcı araştırma! Koronavirüsü öldürdüğü ortaya çıktı

Çok çarpıcı araştırma! Koronavirüsü öldürdüğü ortaya çıktı

Salihli'den Silikon Vadisi'ne!

Salihli'den Silikon Vadisi'ne!

Banyoda çıplak poz verdi

Banyoda çıplak poz verdi

Ünlü oyuncu ailesiyle birlikte koronaya yakalandı! "Eve kimseyi almadık ama..."

Ünlü oyuncu ailesiyle birlikte koronaya yakalandı! "Eve kimseyi almadık ama..."

Uçaklarda kabin bagajı yasağı kalkıyor!

Uçaklarda kabin bagajı yasağı kalkıyor!

Sağlık Bakanlığı'ndan yeni adım: Tüm Türkiye'de açılacak

Sağlık Bakanlığı'ndan yeni adım: Tüm Türkiye'de açılacak

İlginizi Çekebilir

Çakmak boyunda! Onlar dünyanın en küçük kedileri

Çakmak boyunda! Onlar dünyanın en küçük kedileri

Bakan Koca son durumu açıkladı

Bakan Koca son durumu açıkladı

Dünyaca ünlü mağaraya sel engeli

Dünyaca ünlü mağaraya sel engeli

ABD'de ilk Kovid-19 aşısı New York'ta bir hemşireye yapıldı

ABD'de ilk Kovid-19 aşısı New York'ta bir hemşireye yapıldı

İran'dan çok önemli Erdoğan açıklaması

İran'dan çok önemli Erdoğan açıklaması

İçişleri Bakanlığı'ndan kısıtlamalarla ilgili yeni genelge

İçişleri Bakanlığı'ndan kısıtlamalarla ilgili yeni genelge

Diğer Haberler

Son dakika! 'Selam Tevhid' davasında cezalar belli oldu

Kritik davada cezalar belli oldu

Bodrum Belediye Başkan Yardımcısına bıçaklı saldırı

Belediye başkan yardımcısına bıçaklı saldırı

Polis yakalamaktan, hırsız motosiklet çalmaktan bıkmadı

Çalmaktan bıkmadılar... Bir kez daha yakalandılar

2 gün önce baba oldu, kayınvalidesinin cenazesine giderken kazada öldü

2 gün önce baba oldu, kayınvalidesinin cenazesine giderken kazada öldü

Yılbaşı öncesi sahte içki uyarısı: Ağır sonuçları olur

Yılbaşı öncesi sahte içki uyarısı: Ağır sonuçları olur

Afganistan tezkeresi TBMM Başkanlığı'nda

Tezkere TBMM Başkanlığı'na sunuldu!

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.