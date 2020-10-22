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FETÖ/PDY’nin sözde Bartın il imamının yargılamasına devam edildi

GÜNCEL HABERLERİ  | 22.10.2020 20:27 | Son Güncelleme

İstanbul’da bir gaybubet evinde yakalanan FETÖ’nün sözde Bartın il imamının yargılanmasına devam edildi.Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması’nın (FETÖ/PDY) sözde Bartın il ve ilçe imamının Bartın Ağır Ceza Mahkemesinde görülen duruşmasında sanık M.Y.

FETÖ/PDY’nin sözde Bartın il imamının yargılamasına devam edildi

İstanbul’da bir gaybubet evinde yakalanan FETÖ’nün sözde Bartın il imamının yargılanmasına devam edildi.
Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması’nın (FETÖ/PDY) sözde Bartın il ve ilçe imamının Bartın Ağır Ceza Mahkemesinde görülen duruşmasında sanık M.Y. duruşmaya tutuklu bulunduğu cezaevinden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile katıldı.
Duruşmada cumhuriyet savcısı tarafından esas hakkındaki mütalaa açıklandı. Mütalaada sanığın FETÖ/PDY örgütünün gaybubet evi olarak nitelendirdiği evde yakalandığı ve yapılan aramada sanığa ait dijital materyallerde örgütsel dokümanlar ile Fethullah Gülen’e ait videolar tespit edildiği belirtildi.
Ayrıca mütalaada sanığın örgütün haberleşme programı ByLock kullandığı, FETÖ/PDY toplantılarını organize ettiği, ildeki yapılanmanın sorumlusu olduğu, Bank Asya’da sanığa ait hesaplarda para hareketliliği görüldüğü, hiçbir bağı olmamasına karşın örgütle bağlantılı bir dershanede şahsına ait odası bulunduğu ve burada örgütün diğer üyeleriyle görüştüğü, tayin, atama, himmet bedeli gibi görüşmelerin yapıldığı belirtilerek M.Y’nin, “örgüt kurmak” ve "silahlı terör örgütü kurmak ve yönetmek" suçundan cezalandırılması istenildi.
Sanık M.Y. ise savunmasında hakkındaki iddiaları kabul etmediğini ifade ederek, “24 yıl öğretmenlik yaptım. Hayatım boyunca ifratlarım olmamıştır. Görev yaptığım okullardaki öğrencilere, öğretmenlere ve idarecilere sorabilirsiniz. Terör ve teröre bağlı eylemler benden fersah fersah uzak olmasına rağmen yargılanıyorum. Ben Müslümanım. Müslümanlardan terörist olmaz” dedi.
Mahkeme heyeti, sanık ile sanık avukatının esas hakkındaki mütalaaya karşı savunmalarını yapmaları için duruşmayı 12 Kasım’a erteledi.
FETÖ/PDY’nin sözde Bartın il imamı olarak yargılanan M.Y. 2019’un Ekim ayında eşi ve çocuklarının yanı sıra örgütün sözde Ulus ilçe imamı İ.K. ve İ.K.’nın eşi ile birlikte İstanbul’daki bir gaybubet evinde yakalanmıştı.

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