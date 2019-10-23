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FETÖ/PDY'nin sözde Türkiye imamının kızı yakalandı

YAŞAM HABERLERİ  | 23.10.2019 18:53 | Son Güncelleme

İZMİR'de, FETÖ/PDY'nin en üst düzey isimlerinin yer aldığı ve Ergenekon operasyonları, 17- 25 Aralık operasyonları gibi birçok kritik kararın alındığı 'Başyüceler Şurası'nın sözde başkanı Mustafa Özcan'ın kızı Zehra Bozkurt, gözaltına alındı.

Davut CAN/İZMİR, (DHA)- İZMİR'de, FETÖ/PDY'nin en üst düzey isimlerinin yer aldığı ve Ergenekon operasyonları, 17- 25 Aralık operasyonları gibi birçok kritik kararın alındığı 'Başyüceler Şurası'nın sözde başkanı Mustafa Özcan'ın kızı Zehra Bozkurt, gözaltına alındı. Hakkında, 'anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs etme' ve 'silahlı terör örgütüne üye olma' gibi suçlardan hakkında yakalama kararı bulunan Mustafa Özcan'ın, sözde 'Başyüceler Şurası Başkanı ve Türkiye imamı' olduğu, 30 Temmuz 2014 tarihinde de yurt dışına çıktığı belirlendi.
İzmir Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, FETÖ/PDY terör örgütünün gizli haberleşme programı olan ByLock'u kullandığı belirlenen Zehra Bozkurt'u, bugün sabah saatlerinde yapılan operasyonda gözaltına aldı. Bozkurt'un babasının, FETÖ/PDY'nin yaptığı Ergenekon, 17- 25 Aralık gibi birçok kritik operasyonların kararının alındığı, örgütün en üst düzey 6 kişisinin bulunduğu 'Başyüceler Şurası'nın başkanı ve Türkiye imamı olduğu belirlendi. Ayrıca, Mustafa Özcan'ın, kayyum atanan Kaynak Holding'in yönetici ve ortaklarından olduğu saptandı. Özcan'ın hakkında, Ankara 4'üncü Ağır Ceza ve İstanbul 33'üncü Ağır Ceza mahkemelerinden 'anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs etme' ve 'silahlı terör örgütüne üye olma' gibi suçlardan yakalama kararı bulunduğu bildirildi.

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