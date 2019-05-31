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FETÖ/PDY’nin TSK yapılanmasında yer alan 21 şüpheli tutuklandı

YAŞAM HABERLERİ  | 31.05.2019 19:16 | Son Güncelleme

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca FETÖ/PDY’nin TSK yapılanmasına yönelik yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan 46 şüpheli askerden 21’i tutuklandı.FETÖ/PDY’nin TSK yapılanmasına yönelik İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında 74 şüpheli asker için gözaltı kararı çıkarılmıştı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca FETÖ/PDY’nin TSK yapılanmasına yönelik yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan 46 şüpheli askerden 21’i tutuklandı.

FETÖ/PDY’nin TSK yapılanmasına yönelik İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında 74 şüpheli asker için gözaltı kararı çıkarılmıştı. İstanbul merkezli olmak üzere 23 ilde düzenlenen operasyonlarda 46 şüpheli asker yakalandı. Yakalanan şüphelilerden 21’i tutuklandı. Yakalanan şüphelilerden 13’ü etkin pişmanlıktan yararlanarak, örgüt ile mensupları hakkında ayrıntılı ve örgüt faaliyetlerini deşifre edici yönde açıklamalarda bulundukları gerekçesiyle serbest bırakıldı. Hazır edilen şüphelilerden 23’ü tutuklanma, 10’u ise mevcut delil durumuna göre adli kontrol istemiyle Sulh Ceza Hakimliğine sevk edildi. Sevk edilen şüphelilerden, hakkında adli kontrol istenen 10’u hakkında adli kontrol kararı verildi.

Tutuklama talebiyle Sulh Ceza Hakimliğine sevk edilen 23 şüpheliden 2’si etkin pişmanlık hükümleri ve ailevi sağlık mazereti nedenleriyle adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Haklarında gözaltı kararı verilen 28 firariyi yakalama çalışmaları sürdürülüyor.

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