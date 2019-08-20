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FETÖ/PDY’nin üniversite yapılanmasına 21 gözaltı kararı

YAŞAM HABERLERİ  | 20.08.2019 12:33 | Son Güncelleme

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca FETÖ/PDY silahlı terör örgütü üniversite yapılanmasına yönelik yürütülen soruşturmada çeşitli illerde bulunan 21 kişi hakkında gözaltı kararı alındı.Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı’nın yürüttüğü FETÖ/PDY silahlı terör örgütü üniversite yapılanmasına yönelik yürütülen soruşturma kapsamında haklarında ifade ve fotoğraf teşhisi bulunan 21 kişi hakkında gözaltı kararı verilmişti.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca FETÖ/PDY silahlı terör örgütü üniversite yapılanmasına yönelik yürütülen soruşturmada çeşitli illerde bulunan 21 kişi hakkında gözaltı kararı alındı.
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı’nın yürüttüğü FETÖ/PDY silahlı terör örgütü üniversite yapılanmasına yönelik yürütülen soruşturma kapsamında haklarında ifade ve fotoğraf teşhisi bulunan 21 kişi hakkında gözaltı kararı verilmişti. Ankara, Erzurum, Kahramanmaraş, Karabük, Uşak, Ağrı, İstanbul, Antalya, Kütahya, Kocaeli ve Hatay’da yapılan operasyonlarda 10 kişi yakalanarak gözaltına alındı. 11 zanlının ise yakalanması için çalışmaların sürdüğü bilgisi paylaşıldı. Şüphelilere ilişkin işlemlerin Ankara Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından yürütüldüğü aktarıldı.

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