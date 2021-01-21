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FETÖ/PDY’ye yönelik ’Hurma operasyonu’nda 19 tutuklama

21.01.2021 13:09 | Son Güncelleme:
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Antalya’da FETÖ/PDY silahlı terör örgütüne yönelik 2 ay süren projeli çalışma sonunda yapılan eş zamanlı operasyonda hurma ticareti adı altında örgüte finans sağladığı gerekçesiyle gözaltına alınan 32 şüpheliden 19’u tutuklandı.Antalya’da Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan FETÖ/PDY’ye yönelik çalışmalarda 15 Temmuz 2016 günü gerçekleşen hain darbe girişiminin ardından yeni oluşum içerisine giren FETÖ/PDY silahlı terör örgütünün Antalya Yeni Esnaf Yapılanması içerisinde paravan “Hurma Ticareti” adı altında örgüte finans sağlandığı tespit edildi.

Antalya’da FETÖ/PDY silahlı terör örgütüne yönelik 2 ay süren projeli çalışma sonunda yapılan eş zamanlı operasyonda hurma ticareti adı altında örgüte finans sağladığı gerekçesiyle gözaltına alınan 32 şüpheliden 19’u tutuklandı.
Antalya’da Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan FETÖ/PDY’ye yönelik çalışmalarda 15 Temmuz 2016 günü gerçekleşen hain darbe girişiminin ardından yeni oluşum içerisine giren FETÖ/PDY silahlı terör örgütünün Antalya Yeni Esnaf Yapılanması içerisinde paravan “Hurma Ticareti” adı altında örgüte finans sağlandığı tespit edildi. Bağış/himmet adı altında para toplandığı, toplanan bu paraların sözde mağdur aile olarak nitelenen tutuklu/hükümlü/kamudan ihraç olmuş örgüt mensuplarının ailelerinin ayni ve nakdi ihtiyaçları için, ayrıca henüz deşifre olmamış Antalya’da üniversite eğitimi alan öğrencilerin ihtiyaçları için kullanıldığı, örgütsel birlikteliği sağlamak ve diri tutmak amacıyla örgüt üyeleri ile belirli aralıklarla toplantılar düzenlendiği ve toplantılara yer temini edildiği, adli mercilerce işlemleri devam eden örgüt mensuplarını takip etme ve ihtiyacı olanlara avukat sağlandığı tespit edildi.

Antalya merkezli eş zamanlı operasyon
Antalya’da söz konusu faaliyetlerle ilgili yeni yapılanma içerisinde bulundukları iddia edilen şüphelilere yönelik Antalya merkezli İzmir, Manisa, Aksaray ve Burdur olmak üzere toplam 5 ilde 8 Ocak 2021 tarihinde düzenlenen eş zamanlı operasyon neticesinde toplam 32 şahıs yakalanarak gözaltına alındı.
Şahısların yakalanmalarına yönelik yapılan çalışmalar neticesinde muhtelif yerlerde gizlenmiş vaziyette bulunan örgütsel faaliyetlerde kullanıldığı değerlendirilen TL/Euro/Dolar cinsinden para, FETÖ/PDY Silahlı Terör Örgütüne müzahir olması sebebiyle haklarında toplatma kararı bulunan, çoğu örgüt elebaşı Fethullah Gülen’e ait kitap ve örgütsel doküman ve çok sayıda dijital materyal ele geçirildi.

19 tutuklama
Etkin Pişmanlık Yasası Hükümlerinden faydalanan bir kişi Cumhuriyet Savcısının talimatıyla serbest bırakılırken, Antalya Cumhuriyet Başsavcılığına sevk edilen şahıslardan 12’si çıkarıldıkları Sulh Ceza Hakimliğince Adli Kontrol şartı ile serbest kaldı. 19 şüpheli ise tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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