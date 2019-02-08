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FETÖ/PYD şüphelileri adliyede

YAŞAM HABERLERİ  | 08.02.2019 11:22 | Son Güncelleme

FETÖ/PDY Silahlı Terör Örgütü’nün Tük Silahlı Kuvvetleri yapılanmasına yönelik Kocaeli merkezli 11 ilde düzenlenen eş zamanlı operasyonda gözaltına alınan 16 kişi adliyeye sevk edildi.Edinilen bilgilere göre, Kocaeli Cumhuriyet Başsavcılı koordinesinde Kocaeli Emniyeti Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü (KOM) ekipleri tarafından FETÖ/PDY Silahlı Terör Örgütü’nün Tük Silahlı Kuvvetleri (TSK) yapılanmasına yönelik yürütülen soruşturma kapsamında 19’u görevde toplam 25 askeri personel hakkında gözaltı kararı verildi.Şüphelilerin yakalanmasına yönelik ekipler tarafından sabah saatlerinde Kocaeli merkezli, İstanbul, Ankara, İzmir, Balıkesir, Sakarya, Hatay, Eskişehir, Tokat, Niğde ve Yalova’da eş zamanlı operasyon düzenledi.

FETÖ/PYD şüphelileri adliyede

FETÖ/PDY Silahlı Terör Örgütü’nün Tük Silahlı Kuvvetleri yapılanmasına yönelik Kocaeli merkezli 11 ilde düzenlenen eş zamanlı operasyonda gözaltına alınan 16 kişi adliyeye sevk edildi.
Edinilen bilgilere göre, Kocaeli Cumhuriyet Başsavcılı koordinesinde Kocaeli Emniyeti Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü (KOM) ekipleri tarafından FETÖ/PDY Silahlı Terör Örgütü’nün Tük Silahlı Kuvvetleri (TSK) yapılanmasına yönelik yürütülen soruşturma kapsamında 19’u görevde toplam 25 askeri personel hakkında gözaltı kararı verildi.
Şüphelilerin yakalanmasına yönelik ekipler tarafından sabah saatlerinde Kocaeli merkezli, İstanbul, Ankara, İzmir, Balıkesir, Sakarya, Hatay, Eskişehir, Tokat, Niğde ve Yalova’da eş zamanlı operasyon düzenledi. Yapılan operasyonda 23 askeri personel gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından 16 askeri personel Kocaeli Adliyesi’ne sevk edildi.

FETÖ/PYD şüphelileri adliyede

FETÖ/PYD şüphelileri adliyede

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