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FETÖ/PYD şüphelisi firari iş adamına 4 yıl 2 ay hapis

YAŞAM HABERLERİ  | 12.03.2019 12:55 | Son Güncelleme

Kocaeli’de başlatılan FETÖ/PYD soruşturması kapsamında 2 yıl boyunca firari olan arandıktan sonra Atatürk Havaalanı’nda gözaltına alınarak tutuklanan iş adamı, yargılandığı davada 4 yıl 2 ay hapis cezasına çarptırıldı.15 Temmuz darbe girişiminin ardından firar eden Kocaelili iş adamı 2 yıl süren arama çalışmalarının ardından Atatürk Havaalanı’nda yakalandı.

FETÖ/PYD şüphelisi firari iş adamına 4 yıl 2 ay hapis

Kocaeli’de başlatılan FETÖ/PYD soruşturması kapsamında 2 yıl boyunca firari olan arandıktan sonra Atatürk Havaalanı’nda gözaltına alınarak tutuklanan iş adamı, yargılandığı davada 4 yıl 2 ay hapis cezasına çarptırıldı.

15 Temmuz darbe girişiminin ardından firar eden Kocaelili iş adamı 2 yıl süren arama çalışmalarının ardından Atatürk Havaalanı’nda yakalandı. Kocaeli Adliyesi’nde hakim karşısına çıkan iş adamı Mehmet Ali S. tutuklanarak Kandıra F Tipi Cezaevi’ne gönderildi. Kocaeli 2’inci Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen duruşmanın 3’ncü celsesine tutuklu sanık Mehmet A. S. katıldı. Silahı terör örgütüne üye olmak suçundan yargılanması devam eden sanık Mehmet Ali S. hakkında iddia makamı, önceki duruşmalarda yer alan tanıkların beyanlarını, sanık Mehmet A. S.’nın Bankasya hesaplarındaki hareketliliği, örgüt lideriyle görüşmek için ABD’ye gittiğini, telefon kayıtları incelemesinde örgüt mensubu olan şahıslarla yoğun telefon görüşmeleri nedeniyle cezalandırılmasını talep ederek mütalaa verdi.

"Ben terörler yargılanmaktan utanıyorum"
Firari olarak 2 yıl boyunca aranan ve yurt dışından etkin pişmanlık yasasından faydalanmak için geri döndüğünü belirten Mehmet A. S. mütalaayı kabul etmedi. Mahkemeye heyeti tarafından son sözü sorulan Mehmet A. S., kendisine ait olan mal varlıklarının üzerindeki tedbirin kaldırılmasını istediğini belirterek, "Bu örgütün felakete dönüşeceğini benim o dönemlerde bilmem mümkün değildi, yurt dışında sağlık problemleriyle uğraştım ve ayağa kalkar kalkmaz Türkiye’ye geldim. Ailemde ilk kez terörden yargılanan ben oldum, bütün iş yerlerim kapandı. Ben terörle yargılanmaktan utanıyorum. Bu örgütün terör örgütü olduğu anlaşıldığından itibaren bir ilgim kalmamıştır. Suçsuzum beraatimi talep ediyorum" dedi.

Savunmaların ardından mahkemeye heyeti duruşmaya ara verdikten sonra kararı açıkladı. Mahkemeye heyeti kararda, sanık Mehmet A. S.’nın etkin pişmanlık göstermesi ve örgüt hakkında bildiklerini anlatması nedeniyle ceza indirimi uygulayarak, 4 yıl 2 ay hapis cezasıyla cezalandırılmasına hükmetti.

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