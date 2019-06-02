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FETÖ’ya finans kaynağı sağlayan dernek başkanı yakalandı

GÜNCEL HABERLERİ  | 02.06.2019 01:09 | Son Güncelleme

15 Temmuz darbe girişimi öncesinde yapılan soruşturma kapsamında örgüte mensup Yeni Ümit Eğitim Kültür Dayanışma ve Yardımlaşma Derneğinin örgüt adına faaliyet yürüterek usulsüz yöntemlerle örgüte finans kaynağı sağladığı tespit edilen derneğin başkanı eş zamanlı operasyonla kıskıvrak yakalandı.Balıkesir İl Emniyet Müdürlüğü tarafından 20 Mart 2015 ve 01 Haziran 2016 tarihleri arası yapılan soruşturma kapsamında Yeni Ümit Eğitim Kültür Dayanışma ve Yardımlaşma Derneğinin FETÖ örgütüne finans kaynağı sağladığı tespit edildi.

FETÖ’ya finans kaynağı sağlayan dernek başkanı yakalandı

15 Temmuz darbe girişimi öncesinde yapılan soruşturma kapsamında örgüte mensup Yeni Ümit Eğitim Kültür Dayanışma ve Yardımlaşma Derneğinin örgüt adına faaliyet yürüterek usulsüz yöntemlerle örgüte finans kaynağı sağladığı tespit edilen derneğin başkanı eş zamanlı operasyonla kıskıvrak yakalandı.
Balıkesir İl Emniyet Müdürlüğü tarafından 20 Mart 2015 ve 01 Haziran 2016 tarihleri arası yapılan soruşturma kapsamında Yeni Ümit Eğitim Kültür Dayanışma ve Yardımlaşma Derneğinin FETÖ örgütüne finans kaynağı sağladığı tespit edildi. Şüpheliler hakkında "FETÖ-PDY üyesi/yöneticisi olmak, Nitelikli Dolandırıcılık, Teröre Finans Sağlamak" suçlarından tahkikat yapıldı. 14 Mayıs 2019 tarihinde bahse konu dosyanın gerçekleştirilen karar duruşmasında derneğin başkanlığını yapmış olan şüpheli Cemal Lostar’a 14 yıl 7 ay ceza verilerek hakkında yakalama kararı çıkartıldı. Yakalama kararının çıktığı günden itibaren Balıkesir İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Kom Şube Müdürlüğü ve İstihbarat Şube Müdürlüğü görevlileri tarafından şüpheli şahsın yakalanmasına yönelik yaptığı çalışmalar kapsamında bugün 3 ilde yapılan eş zamanlı operasyon gerçekleştirildi. Cemal Lostar isimli şüpheli Yalova ilinde saklandığı adreste kıskıvrak yakalanarak gözaltına alındı. Şahsın bugün Adli merciye sevk edileceği öğrenilirken, yapılan fiziki takipler sırasında şüpheli şahsın saklanmasına yardımcı oldukları tespit edilen biri Yalova ilinde aktif polis memuru olan 2 şüpheliye de Yalova Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından "Suçluyu Kayırma" suçundan soruşturma açıldı.

FETÖ’ya finans kaynağı sağlayan dernek başkanı yakalandı

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