FETÖ’ye ait belgeleri yakmaya çalışan imama operasyon

Zonguldak’ın Ereğli ilçesinde FETÖ’ye ait kitap, belge ve dokümanları cami bahçesinde yakmaya çalışan imam, polis tarafından gözaltına alındı.

Olay, ilçeye bağlı Dağlar Mahallesi’nde meydana geldi. İddiaya göre, Dağlar Mahallesi Cami İmamı M.Ç. (45) mahalleden birkaç kişiyi yanına alarak Bağlık Mahallesi’nde eşinin dayısı A.T.’ye ait bir depodan FETÖ terör örgütüne ait kitap ve dergileri aldı. Söz konusu FETÖ yayınlarını cami bahçesinde yakmaya çalışan M.Ç.’ye polis ekipleri operasyon düzenledi. Yangın polis tarafından söndürülerek söz konusu FETÖ yayınları delil olarak alındı. Polis, cami imamı M.Ç. ile eşinin dayısı A.T.’yi gözaltına aldı. Zanlıların ev, iş yeri ve depolarında FETÖ’ye ait çok sayıda kitap, çeşitli yayınlar ve belgeler ele geçirildi. Kdz. Ereğli İlçe emniyet Müdürlüğüne bağlı polis ekipleri tarafından gözaltına alınan 2 şüpheli, Zonguldak İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele ekiplerine teslim edildi.

Zanlıların emniyetteki sorgusu devam ederken, savcılık olayla ilgili soruşturma başlattı.

