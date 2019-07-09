HABER

FETÖ'ye "ankesör" operasyonu

GÜNCEL HABERLERİ  | 09.07.2019 10:30 | Son Güncelleme

Örgütün Hava Kuvvetleri Komutanlığındaki yapılanmasına yönelik "ankesör" soruşturmasında 32 şüpheliden 20'si gözaltına alındı

Hava Kuvvetleri Komutanlığındaki Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) yapılanmasına yönelik "ankesör" soruşturmasında gözaltı kararı verilen 32 askerden 20'si yakalandı.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan açıklamada, FETÖ'nün mahrem imamları ile ankesörlü, kontörlü büfe telefonlarından periyodik ve ardışık arama sistemiyle haberleştikleri tespit edilen bir albay, 2 yarbay, bir binbaşı, 2 yüzbaşı, 9 üsteğmen, 2 teğmen ve 15 astsubay hakkında gözaltı kararı alındığı bildirildi.

Bu kapsamda Ankara Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekiplerince, Ankara merkezli 12 ilde düzenlenen eş zamanlı operasyonlarda, 20 şüphelinin yakalandığı öğrenildi.

İstanbul'da doğal yaşam mümkün mü?İstanbul'da doğal yaşam mümkün mü?
En büyük hayali fazla kilolarından kurtulup özgürce yürümekEn büyük hayali fazla kilolarından kurtulup özgürce yürümek
e-Sertifika başvuruları 10 Temmuz’a uzatıldıe-Sertifika başvuruları 10 Temmuz’a uzatıldı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı ankesör FETÖ

En Çok Okunan Haberler

UAEA duyurdu! Dünyayı tedirgin eden gelişme

UAEA duyurdu! Dünyayı tedirgin eden gelişme

İstanbul'da şafak vakti operasyon! Çok sayıda gözaltı

İstanbul'da şafak vakti operasyon! Çok sayıda gözaltı

Bergüzar Korel milyonluk oldu! Böyle kutladı

Bergüzar Korel milyonluk oldu! Böyle kutladı

Fenerbahçe'den gece yarısı transferi

Fenerbahçe'den gece yarısı transferi

Muvazzaf askerlere gözaltı kararı! Aralarında subaylar da var

Muvazzaf askerlere gözaltı kararı! Aralarında subaylar da var

Köy meydanında anne ve 14 yaşındaki oğluna kanlı infaz!

Köy meydanında anne ve 14 yaşındaki oğluna kanlı infaz!

İlginizi Çekebilir

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Bursa'da hayat durdu! Vali Canbolat'tan açıklama

Bursa'da hayat durdu! Vali Canbolat'tan açıklama

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

Cumhurbaşkanı Erdoğan onayladı!

Cumhurbaşkanı Erdoğan onayladı!

Konya'da mide bulandıran olay!

Konya'da mide bulandıran olay!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Yol kenarında 'tek kişilik' mescit

Başta kimse ne olduğunu anlayamıyor! Yaklaşınca...

Kuzey Irak'a hava harekatı! 3 terörist etkisiz hale getirildi

Kuzey Irak'a hava harekatı! 3 terörist etkisiz hale getirildi

AKOM’un önünde darbeci askerlerce vurulan 15 Temmuz Gazisi Musa İlhan, o geceyi anlattı

15 Temmuz Gazisi Musa İlhan, o geceyi anlattı

Irak sınırında, 37 derece sıcaklıkta buğday hasadı

Dededen kalma yöntemlerle yapıyorlar! 37 derece sıcakta...

Keşiş Dağları'nda Temmuz ayında kar yağdı

Temmuz ayında şaşırtan manzara!

Günlük burç yorumları 9 Temmuz Salı - Ay, Güneş ve Satürn ile gergin açılara giriyor!

Ay, Güneş ve Satürn ile gergin açılara giriyor!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.