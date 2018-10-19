Samsun merkezli 11 ilde, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik operasyonda gözaltına alınan 15 zanlıdan 9'u, adliyeye sevk edildi.

Samsun Cumhuriyet Savcısı Oktay Akkaya koordinesinde, İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekiplerince düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 15 zanlıdan 10'unun emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Zanlılardan biri, savcılık talimatıyla emniyetten serbest bırakıldı

Sağlık kontrolünden geçirilen diğer zanlılar ise adliyeye sevk edildi.

Samsun, İstanbul, Hatay, Erzurum, Şanlıurfa, Diyarbakır, Gaziantep, Ankara, Kocaeli, Balıkesir ve Tunceli'de 15 Ekim'de FETÖ/PDY'ye yönelik operasyon düzenlemiş, mahrem imamlarla ankesörlü telefonlar aracılığıyla irtibat kurdukları belirlenen 11 muvazzaf subay, astsubay ve uzman çavuş, kapatılan Kara Harp Okulunun 3 öğrencisi ile bir emekli astsubay gözaltına alınmıştı.

Daha önce adliyeye sevk edilen zanlılardan biri tutuklanmış, 4'ü ise adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı.

