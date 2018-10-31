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FETÖ'ye "ankesörlü telefon" operasyonu

GÜNCEL HABERLERİ  | 31.10.2018 12:04 | Son Güncelleme

Samsun merkezli 10 ilde düzenlenen operasyonda, mahrem imamlarla ankesörlü telefonlar aracılığıyla irtibat kurdukları belirlenen 12'si muvazzaf 17 şüpheli gözaltına alındı

Samsun merkezli 10 ilde, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik operasyonda, mahrem imamlarla ankesörlü telefonlar aracılığıyla irtibat kurdukları belirlenen 12'si muvazzaf 17 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, FETÖ/PDY'ye yönelik Samsun, Tekirdağ, Tunceli, Van, İzmir, Ordu, Ankara, Çanakkale, Kırklareli ve Kastamonu'da eş zamanlı operasyon düzenledi.

Operasyonda, mahrem imamlarla ankesörlü telefonlar aracılığıyla irtibat kurdukları tespit edilen subay, astsubay ve uzman çavuşlardan oluşan 12 muvazzaf ile 4'ü kapatılan kara harp okulu öğrencisi, biri meslekten ihraç edilmiş asker, 17 kişi gözaltına alındı.

Zanlılar, emniyete götürüldü.

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