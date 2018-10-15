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FETÖ'ye 'ankesörlü telefon' operasyonu: 15 askere gözaltı

YAŞAM HABERLERİ  | 15.10.2018 15:29 | Son Güncelleme

SAMSUN merkezli 11 ilde FETÖ/PDY'ye yönelik düzenlenen operasyonlarda, mahrem imamlarla ankesörlü telefonla görüştükleri belirlenen 11'i muvazzaf 15 asker gözaltına alındı.

Tayfur KARA/SAMSUN,(DHA) - SAMSUN merkezli 11 ilde FETÖ/PDY'ye yönelik düzenlenen operasyonlarda, mahrem imamlarla ankesörlü telefonla görüştükleri belirlenen 11'i muvazzaf 15 asker gözaltına alındı.
Samsun Cumhuriyet Başsavcısı Oktay Akkaya tarafından yürütülen soruşturma kapsamında, Samsun İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, İstanbul, Hatay, Erzurum, Urfa, Diyarbakır, Gaziantep, Ankara, Kocaeli, Balıkesir, Tunceli'de eş zamanlı operasyon düzenledi. Operasyon kapsamında 1'i emekli astsubay, 3'ü kapatılan Kara Harp Okulu öğrencisi ile uzman, subay ve astsubaylardan oluşan 11 kişi , ankesörlü telefonla mahrem imamlarla görüştüğü iddiasıyla gözaltına alındı. Aramalarda bazı belge ve dijital verilere el konulurken, gözaltına alınan şüpheliler de sorgulanmak üzere emniyete götürüldü.

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