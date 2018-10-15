FETÖ'ye 'ankesörlü telefon' operasyonu: 15 askere gözaltı

Tayfur KARA/SAMSUN,(DHA) - SAMSUN merkezli 11 ilde FETÖ/PDY'ye yönelik düzenlenen operasyonlarda, mahrem imamlarla ankesörlü telefonla görüştükleri belirlenen 11'i muvazzaf 15 asker gözaltına alındı.
Samsun Cumhuriyet Başsavcısı Oktay Akkaya tarafından yürütülen soruşturma kapsamında, Samsun İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, İstanbul, Hatay, Erzurum, Urfa, Diyarbakır, Gaziantep, Ankara, Kocaeli, Balıkesir, Tunceli'de eş zamanlı operasyon düzenledi. Operasyon kapsamında 1'i emekli astsubay, 3'ü kapatılan Kara Harp Okulu öğrencisi ile uzman, subay ve astsubaylardan oluşan 11 kişi , ankesörlü telefonla mahrem imamlarla görüştüğü iddiasıyla gözaltına alındı. Aramalarda bazı belge ve dijital verilere el konulurken, gözaltına alınan şüpheliler de sorgulanmak üzere emniyete götürüldü.
Mart 2019 seçimleri öncesi yapılan son anketin sonuçları açıklandı! (Partilerin son oy oranları)
Meral Akşener'den Devlet Bahçeli hakkında suç duyurusu
Eski Ankara İstihbarat Şube Müdürü Cihangir Ulusoy beraat etti
Deizm Derneği! İstanbul'da resmen açıldı
Böylesi görülmedi! Hostes uçaktan düştü
1400 yıllık el yazması Tevrat için öldürülmüştü! Kan donduran Adnan Oktar iddiası...
Suudi Kralı'ndan gazeteci Cemal Kaşıkçı'nın kaybolmasıyla ilgili flaş talimat
Kemiklerin peşinde tarihin izini sürüyorlar
Kırmızı ışıkta karşıya geçmek mi? Bu haberi okuduktan sonra bir daha düşünün
Galaxy Note 8 fiyatı düştü!
Uzmanlar uyarıyor! Şeker hastalığı (Diyabet) 35'li yaşlara kadar indi
Okuyucu Yorumları 0 yorum