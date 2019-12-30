FETÖ'ye bir yılda 6 bin 831 dava

Ankara Cumhuriyet Başsavcısı Yüksel Kocaman, bu yıl Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanmasına (FETÖ/PDY) yönelik 6 bin 831 iddianame düzenlenip dava açıldığını söyledi.

Kocaman, Ankara Adliyesi'nde gazetecilerle bir araya gelerek, başsavcılığın 2019'daki faaliyetlerine ilişkin bilgi verdi.

Başsavcılığa 2019'da 228 bin 788 yeni dosya geldiğini, önceki yıldan da 349 bin 929 dosya devrettiğini belirten Kocaman, bunlardan 238 bin 434'üne işlem yapıldığını, 340 bin 283 dosyanın ise gelecek yıla devrettiğini bildirdi.

Kocaman, işlem yapılan dosyalardan 123 bin 450'si hakkında takipsizlik, 25 bin 669'u hakkında yetkisizlik, 620'si hakkında da görevsizlik kararı verildiğini, 24 bin 126 dosyanın başka dosyalarla birleştirildiğini, 2 bin 204 dosyanın başka büroya gönderildiğini, geri kalan dosyalar hakkında ise ilgili mahkemelere dava açıldığını aktardı.

Yüksel Kocaman, çocuk ceza mahkemelerine 2 bin 185, asliye ceza mahkemelerine 46 bin 685, fikri ve sınai haklar ceza mahkemelerine 310, ağır ceza mahkemelerine bin 838, çocuk ağır ceza mahkemelerine de 491 iddianame gönderildiğine işaret etti.