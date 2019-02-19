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FETÖ’ye finansal destek veren iş adamına 15 yıla kadar hapis cezası istemi

YAŞAM HABERLERİ  | 19.02.2019 17:29 | Son Güncelleme

İzmir’de Fetullahçı Terör Örgütüne (FETÖ) finansal destek sağladıkları iddiasıyla tutuklanan iş adamı Emir Ağbaş hakkında, ’silahlı terör örgütü üyesi olmak’ suçundan 15 yıla kadar hapis cezası istendi.İzmir’de Fethullahçı Terör Örgütüne (FETÖ) finansal destek sağladıkları iddiasıyla hakkında dava açılan tutuklu sanık iş adamı Emir Ağbaş’ın yargılanmasına devam edildi.

İzmir’de Fetullahçı Terör Örgütüne (FETÖ) finansal destek sağladıkları iddiasıyla tutuklanan iş adamı Emir Ağbaş hakkında, ’silahlı terör örgütü üyesi olmak’ suçundan 15 yıla kadar hapis cezası istendi.
İzmir’de Fethullahçı Terör Örgütüne (FETÖ) finansal destek sağladıkları iddiasıyla hakkında dava açılan tutuklu sanık iş adamı Emir Ağbaş’ın yargılanmasına devam edildi. İzmir 2. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya Ağbaş, tutuklu bulunduğu cezaevinden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemiyle (SEGBİS) katılırken, duruşmada Ağbaş’ın avukatı da hazır bulundu.
İddia makamı, Ağbaş’ın örgüte yüksek miktarda para aktardığını, FETÖ’nün örgütsel toplantılarını organize ettiğini belirterek, yargılama aşamasında suçlamaları reddeden sanığın savunmasına itibar edilmediğini ifade etti.
Soruşturma ve yargılama sırasında Ağbaş hakkında toplanan delilleri de göz önünde bulunduran duruşma savcısı, her ne kadar “Terörizmin Finansmanının Önlenmesi Hakkında Kanuna Muhalefet” suçlamasıyla dava açılmışsa da Ağbaş’ın “silahlı terör örgütü üyesi olmak” suçundan 15 yıla kadar hapis cezasıyla cezalandırılması ve tutukluluk halinin devamına karar verilmesi yönünde mütalaa verdi.

“Bırakın beni artık”
Bugün 3 yıllık tutukluluk süresinin dolduğunu ifade eden Ağbaş, mahkeme heyetine “Bırakın beni artık” derken tutuksuz yargılanmak istediğini söyledi. Ağbaş ve avukatı, esasa ilişkin savunma yapabilmeleri için ek süre talebinde bulundu.
Mahkeme heyeti, sanığın tutukluluk halinin devamına karar vererek, Ağbaş ve avukatına savunma için süre vererek duruşmayı erteledi.

Operasyon
İzmir Emniyet Müdürlüğü ekiplerince 18 Şubat 2016’da FETÖ’nün finans ayağına yönelik operasyonda, ABD’den dönen iş adamı Emir Ağbaş ile Mehmet Çelikaslan, Adnan Menderes Havalimanı’nda gözaltına alındı. Yürütülen soruşturma kapsamında Ağbaş ile Çelikaslan tutuklanmış, sanıklar hakkında “silahlı terör örgütü üyesi olmak” ve “Terörizmin Finansmanının Önlenmesi Hakkında Kanuna Muhalefet” suçlamasıyla dava açıldı, firari sanıklar M.Y. ve S.B. hakkında tutuklamaya yönelik yakalama kararı çıkarıldı.
Dosyası ayrılan Çelikaslan, “silahlı terör örgütü üyesi olmak” suçundan 12 yıl hapis cezasına çarptırıldı. Mahkeme, 14 Aralık 2018’deki duruşmada ise Ağbaş’ın dosyasının ayrılmasına karar verdi.

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