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FETÖ'ye soru sızdırılması soruşturmasında 29 gözaltı kararı

YAŞAM HABERLERİ  | 04.07.2019 10:09 | Son Güncelleme

 ANKARA'da, 2013 yılında yapılan 'İdari Yargı Hâkimliği Aday Sınavı' sorularının Fethullahçı Terör Örgütü (FETÖ) üyelerine sızdırıldığı iddiasıyla yürütülen soruşturmada 29 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.

Fatih POYRAZ/ANKARA, (DHA)- ANKARA'da, 2013 yılında yapılan 'İdari Yargı Hâkimliği Aday Sınavı' sorularının Fethullahçı Terör Örgütü (FETÖ) üyelerine sızdırıldığı iddiasıyla yürütülen soruşturmada 29 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında, 2013 yılında yapılan 'İdari Yargı Hâkimliği Aday Sınavı' öncesinde soruların, örgütün oluşturduğu 'hâkim-savcı çalışma evlerinde' sınava hazırlanan kişilere verildiği belirlendi. Sınav sorularını sızdırdığı ve aldığı tespit edilen, aralarında örgütün 'mahrem imamları', aday hâkimken ihraç edilen sivil ve askeri şüpheliler, aday hâkim olarak bekleyen kişiler, ihraç subay ve avukatlık yapanların olduğu toplam 29 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. 'Terör örgütü üyeliği', 'nitelikli dolandırıcılık' ve 'terör amaçlı sahtecilik' suçlarından yürütülen soruşturma kapsamında Ankara merkezli 16 ilde operasyon yapıldı. Ankara Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekiplerince gerçekleştirilen operasyonda, şüphelilerden bazıları gözaltına alındı. Gözaltı işlemlerinin sürdüğü bildirildi.

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