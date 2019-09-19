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FETÖ'ye yönelik "ankesörlü telefon" davası

GÜNCEL HABERLERİ  | 19.09.2019 15:01 | Son Güncelleme

Konya merkezli 11 ilde FETÖ/PDY'ye yönelik ankesörlü telefon soruşturması kapsamında tutuklanan hava pilot yüzbaşı Ali Onur A'nın yargılanmasına devam edildi

Konya'da FETÖ/PDY'ye yönelik ankesörlü telefon soruşturması kapsamında tutuklanan hava pilot yüzbaşı Ali Onur A'nın yargılanmasına devam edildi.

Konya 8. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmaya, tutuklu sanık Ali Onur A, Kahramanmaraş E Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumundan Ses ve Görüntülü Bilişim Sistemi'yle (SEGBİS) katıldı. Duruşmada, sanığın yakınları ve avukatı hazır bulundu.

Ali Onur A. hakkındaki suçlamaları kabul etmeyerek, FETÖ ile bir bağlantısının bulunmadığını savundu.

Hakkındaki, 2015 yılındaki 30 Ağustos törenlerinde, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın da bulunduğu protokol tribününün üzerinden alçak uçuş yaptığı iddiasına değinen Ali Onur A, "Bu uçuş, her zamanki uçuşlardan biriydi. Karşı tarafta bina olduğu için, ani burun kaldırmam gerekti. Egzoz dumanı bu nedenle protokol tribünü üzerinde kaldı. 15 Temmuz'da da evimden çıkmadım." diye konuştu.

Sanık avukatının dinlenmesinin ardından mahkeme heyeti, sanığın tutukluluk halinin devamına karar vererek duruşmayı erteledi.

- Operasyon

Konya merkezli 11 ilde FETÖ/PDY'ye yönelik ankesörlü telefon soruşturması kapsamında 26 Aralık 2018'de, 18'i muvazzaf asker 23 şüpheli hakkında yakalama kararı çıkarılmış, aralarında pilot yüzbaşı Ali Onur A'nın da bulunduğu şüphelilerin tamamı gözaltına alınmış, 11 muvazzaf asker daha sonra tutuklanmıştı.

Şüphelilerin, örgütün "mahrem abileri" tarafından 133 farklı sabit hattan ardışık olarak arandıkları bilgisine ulaşılmıştı.

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Anahtar Kelimeler:
ankesörlü telefon FETÖ

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