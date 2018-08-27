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FETÖ'ye yönelik "ankesörlü telefon" operasyonu

GÜNCEL HABERLERİ  | 27.08.2018 12:10 | Son Güncelleme

Balıkesir merkezli operasyonda aralarında bir binbaşı, bir teğmenin de bulunduğu 15 asker gözaltına alındı

BALIKESİR (AA) - Balıkesir merkezli 8 il ve KKTC'de terör örgütü FETÖ/PDY'ye yönelik operasyonda aralarında bir binbaşı ve bir teğmenin de bulunduğu 15 asker yakalandı.

Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, örgütün mahrem imamlarıyla ankesörlü telefon üzerinden periyodik aralıklarla görüşme yaptıkları belirlenen şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışma başlattı.

Balıkesir, İstanbul, Kocaeli, Zonguldak, Ankara, Konya, Hatay ve Amasya ile KKTC'de eş zamanlı düzenlenen operasyonda halen görevde olan biri binbaşı, biri teğmen, 13'ü astsubay olmak üzere 15 şüpheli gözaltına alındı.

Balıkesir'e getirilen zanlıların emniyetteki işlemleri sürüyor.

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15 gözaltı ankesörlü telefon Balıkesir FETÖ

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