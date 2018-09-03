BALIKESİR (AA) - Balıkesir merkezli 8 il ve KKTC'de, terör örgütü FETÖ/PDY'ye yönelik operasyonda gözaltına alınan aralarında bir binbaşı ve bir teğmenin de bulunduğu 15 askerden 8'i tutuklandı.
Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekiplerinin, örgütün mahrem imamlarıyla ankesörlü telefon üzerinden periyodik aralıklarla görüşme yaptıkları belirlenen şüphelilerin yakalanmasına yönelik 27 Ağustos'ta düzenlediği eş zamanlı operasyonda gözaltına alınan bir binbaşı, bir teğmen ve 13 astsubayın emniyetteki sorguları tamamlandı.
Adliyeye sevk edilen 15 şüpheliden 8'i tutuklanırken, 7 kişi ise adli kontrol şartıyla salıverildi.
Balıkesir, İstanbul, Kocaeli, Zonguldak, Ankara, Konya, Hatay ve Amasya ile KKTC'de 27 Ağustos'ta eş zamanlı düzenlenen operasyonda halen görevde olan biri binbaşı, biri teğmen, 13'ü astsubay olmak üzere 15 şüpheli gözaltına alınmıştı.
Kabataş iskelesindeki Martı Projesi iptal mi edildi?
HDP'den ayrılacağı iddiaları vardı! Barış Atay'dan ilginç mesaj
TSK açıkladı: Bager Andok kod adlı Fatih Özden öldürüldü
Cumhurbaşkanı Erdoğan duyurdu: 2020'de Türkiye'de düzenlenecek
Milli Eğitim Bakanlığı'ndan mazerete bağlı yer değişikliği başvurusu yapan öğretmenlere müjde
GTA oyunu değil, gerçek! Teksas'ta nefes kesen görüntüler
Antalya'da parkta oynayan çocukların başını taşla ezen Sudanlı saldırgan serbest bırakıldı!
İstanbul'un göbeğinde insanlık öldü dedirten görüntü! Kimse dönüp bakmadı
Kutu kola boyunda doğan bebeğin şimdiki haline inanamayacaksınız!
Dikkat! Telefonunuz yavaşladıysa dolandırılıyor olabilirsiniz
Bakan Ziya Selçuk'tan flaş açıklamalar! 'Zihniyetin değişmesi daha kolay olacaktır'
Instagram fenomeni ünlü milyarderin yatında ölü bulundu
Tütün tüketiminde korkunç rakamlar