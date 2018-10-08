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FETÖ'ye yönelik "ankesörlü telefon" operasyonu

GÜNCEL HABERLERİ  | 08.10.2018 23:15 | Son Güncelleme

Samsun merkezli operasyonda gözaltına alınan 8 asker adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı

Samsun merkezli FETÖ/PDY'ye yönelik operasyonda gözaltına alınan ve işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 8 zanlı adli kontrol şartıyla salıverildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekiplerince gözaltına alınan 13 askerden 8'inin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Adliyeye sevk edilen zanlılar, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

FETÖ/PDY'ye yönelik Samsun, Ankara, İstanbul, Van, İzmir, Bitlis, Erzurum, Kayseri, Diyarbakır, Hakkari, Bursa, Adıyaman ve Tunceli'de operasyon düzenlenmiş, mahrem imamlarla ankesörlü telefonlar aracılığıyla irtibat kurdukları belirlenen ve aralarında subay, astsubay ve uzman çavuşların bulunduğu 12 asker ile meslekten istifa etmiş bir asker gözaltına alınmıştı. 5 Ekim'de adliyeye sevk edilen zanlılardan biri tutuklanmış, 4'ü adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı.

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Anahtar Kelimeler:
asker FETÖ/PDY Samsun Terörle Mücadele Şubesi

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