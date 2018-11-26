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FETÖ'ye yönelik "ankesörlü telefon" operasyonu

GÜNCEL HABERLERİ  | 26.11.2018 09:44 | Son Güncelleme

Aksaray'da örgütün sözde mahrem imamlarıyla ankesörlü telefonlar aracılığıyla irtibat kurdukları belirlenen 5 şüpheli gözaltına alındı

Aksaray'da Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik operasyonda örgütün sözde imamlarıyla ankesörlü telefonlar aracılığıyla irtibat kurdukları gerekçesiyle 5 şüpheli gözaltına alındı.

Aksaray Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında daha önce askeri okullardan ihraç edilen ve örgütün sözde mahrem imamlarıyla ankesörlü telefon üzerinden görüşme yaptıkları belirlenen 7 şüpheli için yakalama kararı çıkarıldı.

Harekete geçen İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, düzenledikleri operasyonda 5 şüpheliyi gözaltına aldı.

Adreslerinde bulunamayan 2 zanlının yakalanması için çalışmaların devam ettiği öğrenildi.

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"ankesörlü telefon" operasyonu FETÖ operasyonu Aksaray FETÖ'ye yönelik 'ankesörlü telefon' operasyonu: 5 gözaltı

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